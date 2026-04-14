Serbatoi e taniche “miracolose”: quando al distributore i litri si moltiplicano da soli

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile direttore,

scrivo questa lettera per sottoporre una questione ai lettori del giornale, caso mai qualcuno sapesse darmi una risposta.

La scorsa settimana mi sono recato a far gasolio. Come mia consuetudine, il serbatoio era in riserva, la spia accesa da poco segnalava di riempirlo.

Conosco bene la mia auto, e so che può contenere fino a 40 litri. Stavo per gridare al miracolo quando ho visto il contalitri del distributore segnalare di aver introdotto 44,50 litri (da 10 anni faccio il pieno alla macchina in riserva, a volte quasi a zero, e non ho mai superato i 39 litri).

Non essendo presente la figura del benzinaio cui rivolgermi per raccontare l'accaduto, ho provato a telefonare al fast food self-service situato accanto al distributore, ma la commessa, gentilmente, ha messo giù il telefono. Così ho mandato una mail direttamente alla società di distribuzione carburante di quel marchio, e mi è stato risposto di "far controllare l'auto da un meccanico".

Ma la cosa strana è che faccenda analoga è successa ad un amico, il quale si è recato presso un altro distributore per riempire una tanica da 20 litri, ed anche lui stava per gridare al miracolo, perché magicamente, secondo il contalitri, erano stati inseriti 22 litri.

Ora dunque mi chiedo: se devo portare la macchina dal meccanico come mi è stato consigliato, il mio amico dovrebbe portare la sua tanica dalla ferramenta presso cui l'ha acquistata, per capire se si fosse dilatata?

Meglio ancora, Guardia di finanza, o chi per essa, potrebbe intensificare i controlli presso le pompe di benzina?

Perché, di questi tempi, si fa presto a pensare male... E non tutti potrebbero accorgersi di qualche manchevolezza, se non si fa "il pieno", partendo dal serbatoio a 0.

Ringrazio per l'attenzione.

Lettera firmata