BASKET C-M / La Cogal Savigliano soffre ma tiene il vantaggio: Pantere in coda alla stagione

Campionato alle battute finali per la Cogal Savigliano che sabato è tornata in campo dopo la pausa pasquale (e la vittoria nell’infrasettimanale contro Bea Chieri per 78-71) per affrontare i padroni di casa di 5 Pari.

Oltre al rientro contro Chieri di Abrate, sabato sera è tornato a disposizione anche Allen Agbogan, pedina fondamentale per le Pantere.

L’avvio biancorosso è bruciante: parziale di 0-13 nonostante il timeout avversario e poi forcing che non si arresta fino all’intervallo, quando le squadre vanno a riposare con Savigliano sul +17.

Al rientro in campo però la Cogal ha una flessione importnate e paga forse troppa sufficienza davanti ad una squadra che prova comunque a trovare delle soluzioni per riaprirla. Il vantaggio diventa via via più sottile fino a ridursi a sole tre lunghezze.

Coach Siclari: "Per fortuna nell’ultimo periodo abbiamo ripreso a giocare trovando anche buone soluzioni dalla distanza. Bene anche vedere la panchina che piano piano torna al completo. Peccato non aver gestito al meglio il vantaggio che ci eravamo costruiti, ma almeno siamo riusciti poi a riprenderci. Dobbiamo essere più bravi ad uscire meglio dai momenti di difficoltà senza lasciare modo agli avversari di poter rientrare".

Domenica pomeriggio (ore 18) la Cogal tornerà al PalaFerrua per uno scontro nei piani alti di classifica contro Biella Next.

5 PARI TORINO 65 – COGAL SAVIGLIANO 79

17-24, 14-24, 21-9, 13-22

Savigliano: Romerio 8, Bonatti 18, Origlia 1, Agbogan 15, Abrate 11, Isaia, Pulina 9, Inglese 8, Giorsino, Molinario 2, Varallo 5, Gioda 2. All.: Siclari