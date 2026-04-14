A Sommariva del Bosco, il basket diventa solidarietà: nasce “Bees The Best”

Un torneo di basket 3x3, tre giorni di gioco e divertimento, un obiettivo chiaro: trasformare lo sport in un’occasione concreta di solidarietà. È questo lo spirito di “Bees The Best”, l’iniziativa in programma il 10, 11 e 13 giugno 2026 a Sommariva del Bosco.

L’evento si svolgerà presso i campi dell’istituto “G.Arpino” e coinvolgerà giocatori, appassionati e pubblico in una tre giorni che unirà competizione sportiva e momenti di aggregazione. Il torneo sarà infatti accompagnato da attività collaterali come street food, musica e serate con DJ, pensate per creare un ambiente aperto e partecipato.

Al centro del progetto c’è però una finalità ben precisa: la raccolta fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca (Istituto di Candiolo), realtà impegnata nel sostegno alla ricerca oncologica. L’intero evento nasce proprio con l’intento di contribuire in modo concreto a questa causa, coinvolgendo il territorio e trasformando una manifestazione sportiva in uno strumento di supporto alla ricerca.

“Bees The Best” affonda le sue radici in una storia personale che ha toccato da vicino la comunità sommarivese, spingendoli a creare qualcosa che potesse andare oltre il semplice torneo. L’idea è quella di costruire nel tempo un appuntamento fisso, capace di unire sport e solidarietà.

Il torneo sarà a numero chiuso, con un massimo di 16 squadre. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: chi desidera partecipare può compilare il form al seguente link: https://tally.so/r/NprMGG

L’attesa è già alta e l’iniziativa promette di diventare uno degli appuntamenti più significativi dell’estate locale, non solo per gli appassionati di basket, ma per tutta la comunità.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Sommariva del Bosco e dell’Istituto Piemontese per la Ricerca sul Cancro.