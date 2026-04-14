BASKET DR2 / Gerbaldo Decorazioni Savigliano si riscatta: vittoria di peso contro il Monviso Basket Bra

Dopo le ultime due sconfitte contro Abet Bra e Cuneo Granda Mondovì la Gerbaldo Decorazioni non può commettere più passi falsi per trovare i playoff di DR2.

Buona la prima delle 4 “finali” in tal senso: vittoria 67-46 contro Monviso Basket Bra, squadra dove militano numerose ex Pantere: bel momento prima dell’inizio partita in cui Giorgio Origlia e Nicolò Damelio sono stati omaggiati dagli ex compagni e dalla Dirigenza per tutti gli anni di fedele militanza tra le fila biancorosse.

Poi inizia il match e si fa sul serio: primo quarto equilibrato dove gli Abrate Boys faticano a prendere il largo: 22-16.

Prima metà della seconda frazione che prosegue come la prima, ma poco prima della pausa lunga arriva il primo allungo decisivo delle Pantere che vanno al riposo sul 38-24.

Negli ultimi due quarti Savigliano gestisce il vantaggio nel terzo ed allunga fino al +22 finale nell’ultimo quarto.

Prossimo impegno domenica 19/04 alle ore 20,30 a Carignano.

GERBALDO SAVIGLIANO 67 – MONVISO BRA 46

22-16, 16-8, 17-16, 12-6

Savigliano: Cordasco 4, Di Maria, Eandi, Carena 9, Giordano 14, Maero 3, Eula 12, Mellano 6, Giraudo 10, Rivoira 6, Marchetti 11. All.: Abrate