BASKET U16 SILVER / Cattolica Savigliano, derby e Coppa Piemonte: vittoria pesante sui Gators

La Cattolica Savigliano vince la terza partita del girone di Coppa Piemonte e fa 3/3 anche nei derby stagionali contro i cugini Gators. Un derby acceso e combattuto, dove entrambe le squadre hanno lottato onorando la stracittadina.

La cronaca della partita parla di un primo quarto con tanti errori da parte di entrambe le squadre. I biancorossi chiudono i primi 10 minuti in vantaggio 9-10. Il secondo quarto vede una crisi degli Eandi Boys, confusi in attacco inizialmente ed in balia di una difesa press Gators che manda in tilt le Pantere. Molte palle perse e ben 30 punti subiti.



Fortunatamente la panchina contribuisce bene e vengono segnati comunque 23 punti (ottimo Otella nella fattispecie, con un canestro di pregevole fattura cui segue una tripla).

Sotto di 6 all’intervallo Eandi striglia i suoi ma il rientro in campo è passivo ma solo nei primi minuti.

Cattolica finalmente si sveglia, serra le fila in difesa (encomiabili le prove in tal senso di Ambrosino e Mellano sulle guardie oltre che le consuete di Rivoira e Rivarossa). In attacco sale in cattedra Di Maria Matteo (22 punti alla sirena finale) assieme a Robutti.

Si entra nell’ultima frazione sotto solo di un punto. Nell’ultimo quarto infatti le Pantere trovano proprio con Di Maria due triple di cui una di tabella da distanza siderale confezionano il sorpasso. Robutti segna canestri di pregevole fattura e peso specifico. Una bella combinazione Rivoira-Ambrosino punisce una insidiosa zona 1-3-1 utilizzata nel finale dai Gators, che però non ne vogliono sapere di arrendersi e trovano due triple consecutive con Iacuzzi ed Avalle.

A quel punto Savigliano è comunque a +6 e nonostante qualche libero sbagliato di troppo in precedenza, sui falli sistematici dell’ultimo minuto Di Maria e Mellano sono freddi dalla linea della carità: il derby si conclude 69-76 per ABS.

Urlo liberatorio finale ed esultanza. Si resta in corsa per il passaggio del turno di Coppa, con il prossimo turno in cui è previsto riposo.

Prossimo impegno al Palaferrua il 29/04 alle ore 21,15. Un ringraziamento ai numerosi supporters biancorossi ma anche a quelli biancoverdi per aver tifato e partecipato accoratamente ad un Derby avvincente e corretto da ambo le parti.

GATORS 69 – CATTOLICA SAVIGLIANO 76

9-10, 30-23, 13-18, 17-25

Savigliano: Chiapella, Marcellino, Di Maria, Mellano, Robutti, Rivarossa, Rivoira, Ambrosino, Pintavalle, Sogno, Depetris, Otella. All.: Eandi