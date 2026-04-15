Bergesio a Vinitaly: "Il vino è un prodotto sano e rappresenta l’identità del Piemonte" [VIDEO]

Il settore vitivinicolo piemontese rappresenta uno dei pilastri dell’identità regionale e della stabilità economica del territorio. Lo ha ribadito il senatore Giorgio Maria Bergesio durante il Vinitaly di Verona, sottolineando l'importanza strategica del comparto non solo dal punto di vista economico, ma anche ambientale e sociale.

"Io credo che questo settore sia straordinario e rappresenti veramente un'identità forte del nostro Piemonte", ha dichiarato Bergesio evidenziando come il vino sia molto più di un semplice prodotto commerciale. Secondo il senatore, infatti, il comparto vitivinicolo è oggi chiamato ad affrontare sfide complesse, a partire dal calo dei consumi, soprattutto tra le nuove generazioni.

"Dobbiamo spiegare bene che è un prodotto sano, contrariamente a quanto vorrebbe fare l'Europa che vorrebbe etichettare il vino con riferimenti salutistici che nulla hanno a che vedere con questa tipologia di prodotto", ha affermato Bergesio, ribadendo la necessità di difendere la cultura del vino e promuoverne un consumo consapevole.

Il senatore ha poi evidenziato il ruolo cruciale dei viticoltori nella salvaguardia del territorio. La loro presenza, infatti, contribuisce a mantenere vive le aree interne, prevenendo lo spopolamento e riducendo i rischi idrogeologici e ambientali. "Senza di loro, queste zone sarebbero spopolate e soggette a rischi idrogeologici, incendi e rischi boschivi", ha sottolineato.

Il comparto vitivinicolo, inoltre, rappresenta una risorsa economica significativa per il Paese. "Nel nostro Paese il vino vale 14 miliardi di PIL", ha ricordato Bergesio, mettendo in luce anche l'importanza della biodiversità e della sostenibilità occupazionale legata al settore.

Sul fronte delle politiche di sostegno, il senatore ha richiamato l'attenzione sulle misure previste dal piano 'Coltiva Italia'. "Abbiamo stanziato risorse importanti: ci sono quasi 300 milioni di euro destinati al ricambio generazionale e a "Generazione Terra" per garantire il supporto ai giovani", ha spiegato.

L’obiettivo è chiaro: favorire l’ingresso delle nuove generazioni nel settore agricolo e garantire continuità a una delle eccellenze più rappresentative del Piemonte e dell’intero Paese. "Dobbiamo far sì che i giovani continuino a lavorare in agricoltura per dare un futuro certo a questo settore", ha concluso il senatore.