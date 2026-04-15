Vino dell'Autin e formaggi delle Fattorie Fiandino: al Vinitaly di Verona l'ATL Cuneese presenta le sue eccellenze [VIDEO]

La provincia di Cuneo ha presentato la propria offerta turistica ed enogastronomica - ovviamente collegate a doppio filo - nel Padiglione Piemonte al Vinitaly di Verona. Nello spazio conferenze al centro dei 700 mq della Regione nel Salone internazionale del Vino, l'Azienda Turistica Locale del Cuneese con la sua presidente Gabriella Giordano ha portato le sue montagne: dal Monviso alle Alpi Marittime, dove vivere esperienze outdoor uniche tra trekking, bike, arrampicata e trail running. E, a fianco dell'avventura, i sapori: i vini de l'Autin, prodotti all'ombra del Monviso e i formaggi delle Fattorie Fiandino, realizzati con metodo Kinara con caglio vegetale.

La presentazione è avvenuta a cavallo della visita al Padiglione piemontese del Ministro all'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha potuto assaggiare i prodotti locali. "Faccio i complimenti all'ATL del cuneese, avendo portato dei sontuosi formaggi che abbiamo degustato insieme al Ministro Lollobrigida - ha commentato l'assessore regionale al Commercio, Turismo e Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni - e dei vini non così conosciuti ma di eccellenza assoluta come l'Autin, un vino eroico che arriva dalle montagne che si posano all'ombra del Monviso, quindi un vino che ha una storia e un racconto straordinario".

"Abbiamo raccontato le colline dell'Unesco, abbiamo raccontato i grandi vini, anche col Ministro Lollobrigida gli abbiamo fatto scoprire le eccellenze della filiera fiero-casearia e del mondo vitivinicolo - ha proseguito -. La provincia di Cuneo è un'eccellenza, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista turistico, della capacità imprenditoriale, della grande capacità amministrativa. In questo momento non così roseo a livello internazionale per i mercati, la provincia di Cuneo può essere un momento di traino per rispondere con le capacità imprenditoriali e di innovazione che il momento richiede".