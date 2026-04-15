Bra e Alba sbarcano al Vinitaly con due eventi sinonimo di eccellenza [VIDEO]

Al Vinitaly la salsiccia di Bra accompagna il vino: a Verona presentate le fiere Vinum e Bra's, nella sala conferenza del Padiglione Piemonte con l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Vinum sarà nei giorni 25 e 26 aprile e 1, 2 e 3 maggio ad Alba mentre Bra's avrà luogo dal 17 al 20 settembre.

"Abbiamo presentato un grande evento che racconta il vino e abbiamo presentato la salsiccia di Bra - ha commentato l'assessore regionale al Commmercio, al Turismo e all'Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni - che sta trovando un successo straordinario. L'abbiamo presentata anche al MASAF, ne avevamo 24 kg per far conoscere a curiosi, appassionati ma anche a giornalisti e buyer questo prodotto straordinario che sarà protagonista di un evento, di una fiera".

Nei giorni di Vinum le piazze di Alba diventeranno banchi d’assaggio dedicati alle principali tipologie di vini prodotte nella zona: il Barolo, il Barbaresco, il Dolcetto, il Moscato, il Roero Arneis e il Roero, i bianchi delle Langhe, l’Asti Spumante e i vini del Monferrato, senza dimenticare le Grappe e i distillati del Piemonte. A Bra's, i quattri giorni di eventi non vedranno protagonista solo l'iconica salsiccia ma anche il formaggio Bra DOP e il riso e il pane di Bra.

"Abbiamo raccontato le colline dell'Unesco - ha proseguito Bongioanni - e abbiamo raccontato i grandi vini, anche col Ministro Lodobrigida: gli abbiamo fatto scoprire le eccellenze della filiera fiero-casearia e del mondo vitivinicolo. Nel pranzo con il Commissario Hansen e con i quattro Ministri dell'Unione Europea presenti, abbiamo fatto conoscere alcune delle produzioni della provincia di Cuneo e non solo".