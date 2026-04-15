"Dalla realtà all'emozione - I miei paesaggi": alla Zizzola di Bra la mostra di Gianni Gaschino, "il pittore volante"

Gianni Gaschino apre alla Zizzola di Bra la stagione culturale 2026 con la mostra personale di pittura “DALLA REALTA’ ALL’EMOZIONE - I MIEI PAESAGGI” esponendo una selezione dei suoi personalissimi lavori che coniugano armonicamente la rappresentazione figurativa con l’essenzialità delle forme e dei colori come in un lucido ed elegante mosaico.

È una pittura che ci trasporta dolcemente, forse inconsapevolmente, in una dimensione onirica lontana dalla routine della vita quotidiana. Nell’ammirare i suoi paesaggi ci scopriamo essere pervasi da un senso grato di gioia e di serenità, secondo alcuni una pittura perfino “terapeutica”, ritrovando le radici profonde che ci legano da sempre ai luoghi della nostra memoria.

Gianni Gaschino vanta una lunghissima carriera nella pittura che ha radici nei lontani anni 70 e si è snodata con grande successo fino ai nostri giorni. Singolare il caso di un artista affermato che é al contempo sia aviatore che ingegnere, già dirigente industriale, con una base culturale classica ed umanistica oltre che appassionato amante e difensore attivo della Natura.

Una passione per il volo che si rivela nei suoi cieli sempre limpidi, trasparenti ed azzurri con seducenti visioni verticali che ci sorprendono e meravigliano per le inusuali angolature prospettiche proprie della terza dimensione. Il pittore ci porta in un volo ove l’occhio spazia lontano all’orizzonte in sconfinate prospettive di vigne, boschi, valli ed antichi borghi con colline e montagne ed Alpi di sfondo, fino alle azzurre profondità delle marine della nostra vicina Riviera.

Gianni Gaschino quindi si presenta a noi con il suo stile seducente e libero, che prescinde da scuole ed accademie offrendoci uno splendido ventaglio dei suoi affascinanti paesaggi.

La mostra sarà inaugurata il 24 aprile dalle 17 con apertura nei giorni 25, 26 aprile, 1, 2 ,3 maggio dalle 11 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.