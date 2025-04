Maltempo: il Piemonte torna in verde, ma da domani tornano i rovesci

Le schiarite delle ultime ore hanno concesso una pausa dal maltempo a tutta la regione. Ne dà conto anche anche l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa), che nel suo quotidiano bollettino ha aggiornato l’allerta meteo contenendola al livello "giallo" per le zone montane del Piemonte nord occidentale in ragione del pericolo valanghe. sulle Alpi dalle Cozie alle Lepontine.

La previsione di Arpa parla di tempo "oggi stabile", mentre per "domani è atteso un nuovo primo peggioramento con precipitazioni moderate, anche a carattere di rovescio, sulle zone montane e pedemontane alpine; nel pomeriggio rovesci sparsi potranno arrivare anche la pianura. Quota neve a circa 1700-2000 m".

Domenica, giorno di Pasqua, sono previste "precipitazioni moderate con picchi localmente forti sui settori montani dal Torinese al Verbano Cusio Ossola, con nevicate in genere sopra i 1600-1800 m. Possibili temporali sparsi in pianura".