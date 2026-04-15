Sport | 15 aprile 2026, 13:44

Giro d'Italia Women 2026: ufficializzate le 21 squadre partecipanti

La partenza è in programma il 30 maggio da Cesenatico; gran finale domenica 7 giugno a Saluzzo, dopo nove tappe

RCS Sport ha ufficializzato l'elenco delle 21 squadre che saranno al via del Giro d'Italia Women.

La partenza è in programma il 30 maggio da Cesenatico; gran finale domenica 7 giugno a Saluzzo, dopo nove tappe.

14 UCI WorldTeam

AG INSURANCE - SOUDAL TEAM

CANYON//SRAM ZONDACRYPTO

EF EDUCATION - OATLY

FDJ UNITED - SUEZ

FENIX-PREMIER TECH

HUMAN POWERED HEALTH

LIDL - TREK

LIV-ALULA-JAYCO

MOVISTAR TEAM

TEAM PICNIC POSTNL

TEAM SD WORX - PROTIME

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

UAE TEAM ADQ

UNO-X MOBILITY

1 UCI ProTeam in base al Ranking 2025

LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI

6 Wild Card (1 UCI ProTeam + 5 UCI Continental Team)

ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER 93

AROMITALIA VAIANO

ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA

TEAM MENDELSPECK E-WORK

TOP GIRLS FASSA BORTOLO

VINI FANTINI - BEPINK

