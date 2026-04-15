Giro d'Italia Women 2026: ufficializzate le 21 squadre partecipanti

RCS Sport ha ufficializzato l'elenco delle 21 squadre che saranno al via del Giro d'Italia Women.
La partenza è in programma il 30 maggio da Cesenatico; gran finale domenica 7 giugno a Saluzzo, dopo nove tappe.
14 UCI WorldTeam
AG INSURANCE - SOUDAL TEAM
CANYON//SRAM ZONDACRYPTO
EF EDUCATION - OATLY
FDJ UNITED - SUEZ
FENIX-PREMIER TECH
HUMAN POWERED HEALTH
LIDL - TREK
LIV-ALULA-JAYCO
MOVISTAR TEAM
TEAM PICNIC POSTNL
TEAM SD WORX - PROTIME
TEAM VISMA | LEASE A BIKE
UAE TEAM ADQ
UNO-X MOBILITY
1 UCI ProTeam in base al Ranking 2025
LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI
6 Wild Card (1 UCI ProTeam + 5 UCI Continental Team)
ST MICHEL - PREFERENCE HOME - AUBER 93
AROMITALIA VAIANO
ISOLMANT - PREMAC - VITTORIA
TEAM MENDELSPECK E-WORK
TOP GIRLS FASSA BORTOLO
VINI FANTINI - BEPINK