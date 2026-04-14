A Cossano Belbo Granfondo Pedalanghe MTB con record di iscritti

Una tredicesima edizione col botto quella della GF Pedalanghe di Cossano Belbo, con oltre 350 iscritti che si sono dati battaglia su due splendidi percorsi completamente rivisti e rinnovati che sono stati molto apprezzati dagli atleti, confermando la competizione come uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama MTB del Nord Italia.

Prima prova di apertura del prestigioso circuito Gran Piemonte MTB Series by Specialized, che ha inaugurato nel migliore dei modi la stagione 2026 della mountain bike piemontese. Organizzata dalla Asd Dynamic Center Valle Belbo si è disputata su due tracciati di 40 km e 21 km nei comuni di Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Castino, Mango, Bosia e Cortemilia attraverso le magnifiche colline delle Langhe patrimonio Unesco per il territorio.

Il tracciato di gara con 40 km e 1500 m D+ è stato studiato per renderlo più veloce e pedalabile, ma con due splendide discese tecniche e adrenaliniche del Bike Park Alta Langa molto apprezzate dai partecipanti. Nella prima parte presentava una prima selettiva salita per poi buttarsi a capofitto sulla lunga discesa tecnica di Sant’Elena con passaggi nel cavatappi “Prince” un adrenalinico track con curve paraboliche, mentre nella seconda parte il percorso diventava impegnativo per la seconda salita verso l’altro crinale collinare e il lungo mangia e bevi sulle dorsali tra i boschi dell’Alta Langa, attraversando il paese di Castino per poi affrontare il tecnico e fantastico percorso in discesa dei “Tre santi” usato anche per le gare Dh di enduro, che ha esaltato le doti di guida dei partecipanti. Al termine della discesa i concorrenti si giocavano poi le posizioni di arrivo affrontando un lungo tratto in pianura sul sentiero sterrato che costeggia il fiume Belbo, per arrivare al traguardo di Cossano Belbo. Il 90 % del tracciato è off road, con l’asfalto quasi tutto concentrato nella seconda salita.

Bello, pedalabile e vario anche il secondo percorso di gara, studiato appositamente per una cross country che presentava un tracciato di 21 km e 800 m di dislivello, che attraversava il paese di Rocchetta Belbo.

Le premiazioni, svolte alla presenza di tutti i rappresentanti dei Comuni coinvolti e degli Sponsor, hanno visto sul podio assoluto della GF 40 km Lorenzo Trincheri (asd bike buster), con il tempo di 1:48:46, al secondo posto Caratide Adriano (leynicese racing team) in 1:50:47, al terzo posto Stefano Caporale (mtb accademy giaveno) in 1:54:02. Quarta e quinta piazza per Davide Clerici (boscaro racing team) e Mattia Zunino (scott sumin).

Tra le donne, conferma lo stato di forma, Maria Cristina Nisi (cicli andreis gioielleria del colle) in 2:13:59, seconda Recchia Greta (team granfondo asd almabikeexp) in 2:15:07, terza Janas Betina (rv concordia reute) in 2:19:06. Quarta e quinta piazza per Giulia Challancin (team trisport vda) e Giorgia Stegagnolo (race mountain gm sport folcarelli).

Nella gara breve XC sui 21 Km in campo maschile a tagliare per primo il traguardo è stato Elia Roggeri (team centoxcentobici) in 1:12:28, secondo Marco Rebaudo (team centoxcentobici) in 1:16:59, terzo Ivan Ferro (speedy bike) in 1:17:12.

Fra le donne la vittoria è andata Giulia Montrucchio (anemos) in 1:48:31, seconda Elisa Scarlatta (team locca) in 1:56:27, terza Lilia Guasco (centoxcentobici) in 1:59:41.

Di contorno inoltre è stata organizzata anche una fantastica Gravel & E-Bike adventure di 25 km e 40 km, che ha permesso di conoscere le colline patrimonio Unesco e le straordinarie offerte paesaggistiche e culturali del territorio.

Non è mancato il tradizionale terzo tempo con pranzo finale comprendente due antipasti, primo, secondo, torta acqua e vino a volontà che ha permesso agli atleti, dopo la fatica, di gustare i prodotti del territorio e scambiarsi opinioni sulla gara.

Apprezzati il pacco gara che comprendeva una bottiglia di Brut Docg, birra, integratori e i premi sempre a base di bottiglie di vino, magnum e materiale tecnico offerto da Ciclopromo Component.

L’organizzazione desidera ringraziare Il sindaco di Cossano Belbo Luca Luigi Tosa per la preziosa e costante assistenza, il vicesindaco Luca Bosca, i ragazzi e ragazze della Pro Loco per la logistica, i volontari della Asd Dynamic Center Valle Belbo, i volontari di Castino coadiuvati da Dante Natale e dal sindaco Enrico Paroldo, i volontari di Rocchetta Belbo con il sindaco Valter Sandri, i volontari di Mango e San Donato con il sindaco Damiano Ferrero, la fantastica Protezione Civile di Cossano Belbo per l’assistenza sul percorso, l’A.V.A.V. di Santo Stefano Belbo e per il servizio ambulanza, i vigili urbani, i vari Comuni interessati con le amministrazioni locali per il permesso a transitare sui loro territori e tutti gli altri volontari che hanno contribuito al regolare svolgimento della gara in massima sicurezza.

Un grande ringraziamento va fatto ai proprietari dei terreni agricoli che hanno concesso il passaggio dei corridori, in molti casi addirittura rendendo il percorso pulito e soprattutto privo di ostacoli, al Team degli esperti e bravi motociclisti coadiuvati da Paolo Milanesio e a Mattia Gozzellino, che ha fatto assistenza motorizzata sul percorso.

Un ringraziamento va ovviamente tutti gli sponsor quali - Tosa Group (Main Sponsor), Herbalife H24, Specialized per l’allestimento, fiberpasta, Cutered Sport, Ciclo Promo Component, cicli Drigani, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo presente con Mario Canova e il Consiglio Regionale del Piemonte senza i quali sarebbe molto difficile organizzare una manifestazione del genere.

Classifiche su Endu: https://www.endu.net/it/events/httpsdynamic-center.itgranfondo-pedalanghe-mtb-2021/results