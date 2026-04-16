NUOTO / La braidese Anita Gastaldi vince i 200 misti agli Assoluti di Riccione

Doppietta per la braidese Anita Gastaldi, che dopo aver vinto i 100 farfalla nella serata di mercoledì, vince anche i 200 misti.

Bravissima e sempre sul pezzo la 23enne tesserata per Carabinieri e VO2 Nuoto Torino. Nuota un ottimo 2'11"06 (frazioni 28"38, 32"68, 38"50, 31"50) che vale la seconda prestazione personale all time, a soli nove centesimi dal 2'10"97 che griffò agli Assoluti nei 2025.

"Sono soddisfatta per il titolo, per la condotta della gara e anche per il tempo - racconta Gastaldi - In acqua mi sento molto bene, pur non essendo arrivata qui al top della forma".