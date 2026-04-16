81° anniversario Liberazione a Monterosso Grana: sabato 25 aprile la cerimonia

Anche Monterosso Grana, cittadina amministrata dal sindaco Stefano Isaia, sarà tra i comuni italiani che ricorderanno l’ottantunesimo anniversario della liberazione dall’occupazione nazista e dal fascismo.
Il programma della manifestazione prevede, alle ore 10,30 di sabato 25 aprile, la commemorazione presso il cippo eretto nei pressi della chiesa di San Giovanni in Borgata di frazione Levata e la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai diciottenni, seguita da alcune letture degli scolari delle classi elementari.
Alle ore 11 vi sarà la Santa Messa, al termine della quale vi saranno i saluti di commiato delle autorità presenti.