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Attualità | 16 aprile 2026, 08:35

La Zizzola riapre al pubblico: da sabato 25 aprile parco e museo tornano a Bra

Gratuiti i fine settimana fino a fine ottobre e, in anticipo per l’arte, la mostra di Gianni Gaschino “Dalla realtà all’emozione – I miei paesaggi”

La Zizzola riapre al pubblico: da sabato 25 aprile parco e museo tornano a Bra

Riapre al pubblico l’edificio simbolo di Bra, la Zizzola. A partire da sabato 25 aprile 2026 i visitatori potranno accedere gratuitamente al parco tutti i sabati e le domeniche fino a fine ottobre, dalle 10 alle 18 con orario continuato. Accesso gratuito con i medesimi orari anche al museo interattivo “Casa dei braidesi”, ospitato all’interno della Zizzola. 

Quest’anno l’apertura della Zizzola anticipa di qualche ora per gli amanti dell’arte: infatti, l’edificio posto alla sommità del Monte Guglielmo, il più alto colle braidese, sarà accessibile già nel pomeriggio di venerdì 24 aprile per l’inaugurazione della mostra del pittore cuneese Gianni Gaschino intitolata “Dalla realtà all’emozione – I miei paesaggi” (ore 17). L’esposizione sarà visitabile ad ingresso gratuito nei giorni 25, 26 aprile e 1, 2 ,3 maggio dalle 11 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18.

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