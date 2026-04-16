Si aggirava nei reparti dell'ospedale di Cuneo generando disagio: fermato uomo destinatario di foglio di via

Attimi di confusione e tensione negli ultimi giorni tra i corridoi dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Un uomo di origine marocchina si aggirava nei vari reparti, generando disagio tra pazienti, visitatori e operatori sanitari.

L'uomo noto alle forze di polizia per precedenti comportamenti molesti è stato individuato e monitorato dalle guardie giurate della Telecontrol, impegnate nel servizio di vigilanza all’interno della struttura ospedaliera. Avevano iniziato a seguire i movimenti dell’uomo già da alcuni giorni, avendone rilevato la presenza ripetuta nei corridoi e nelle aree comuni e volendo prevenire eventuali situazioni di disturbo in un contesto particolarmente delicato.

Martedì sono riuscite a fermarlo e ad accompagnarlo al posto di polizia presente all’interno dell’ospedale, dove è stato preso in carico per l’identificazione.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, oltre ad essere già noto alle autorità, risultava destinatario di un foglio di via emesso dal questore, con divieto di permanenza in determinate aree del territorio per motivi di ordine pubblico. In base a tale provvedimento è stata avviata la procedura di espulsione, con rimpatrio nel Paese di origine.

Dopo il fermo, la situazione all’interno del presidio sanitario è tornata alla normalità.

Il personale sanitario ha espresso apprezzamento per l'intervento degli operatori della sicurezza privata e delle forze dell’ordine, che ha consentito di evitare ulteriori criticità in un ambiente già caratterizzato da forte afflusso di utenti.