NUOTO / Super Sara Curtis anche nei Farfalla: vola in finale e abbassa il suo personale di oltre 4 decimi

Super la nuotatrice Sara Curtis che, in una specialità non sua, - i 50 Farfalla- abbassa di oltre quattro decimi il personale agli Assoluti Unipol in corso a Riccione.

La 19enne di Savigliano - tesserata Esercito e CS Roero, preparata alla Virgina University da Todd DeSorbo - come riportato dalla Fin sui canali ufficiali tocca in 26"52, abbassa il 26"96 datato 2024 e sale dal ventiseiesimo all'undicesimo posto tra le performer italiane.

La velocista piemontese punta ad una super quaterna dopo i successi nei 50 dorso con record italiano, nei 50 stile libero con primato nazionale in batteria e nei 100 sl.

Solo ieri la campionessa saviglianese si è imposta anche nella finale dei 50 stile libero con il tempo di 24"31, a soli due centesimi dal record italiano da lei stabilito in mattinata, nella sessione di batterie.

Nei giorni scorsi poi, atleta portacolori di CS Roero e Centro Sportivo Esercito ha già trionfato nei 100 stile libero e nei 50 dorso, stabilendo in questa gara il nuovo record italiano. Nei 50 stile libero è dunque giunto il terzo titolo italiano conquistato nella manifestazione.