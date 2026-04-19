GINNASTICA / Successo della ritmica dell'Auxilium Cuneo a Vezza d'Alba

Corpo libero, clavette, palla, cerchio, corpo libero, fune, nastro: sono state ben 182 le varie sessioni della quarta prova del campionato regionale Asc di ginnastica ritmica svoltesi domenica 19 aprile a Vezza d'Alba, ottimamente organizzato da Asd Evolution Alba.

Le ginnaste dell'Auxilium Cuneo hanno ben figurato facendo il pieno di medaglie sia nelle prove individuali che collettive, ben supportate dal team allenatori e dal tifo dei genitori.

L'evento finale che chiude la stagione si svolgerà nel pomeriggio di domenica 7 giugno, con il saggio nella palestra dei salesiani Cuneo.

Alla festa ad ingresso gratuito, sono invitate anche le famiglie e gli atleti che si iscriveranno il prossimo anno, oltre a tutti i cittadini.