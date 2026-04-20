BRAZILIAN JIU JITSU / Evolution Gym in evidenza ai campionati italiani junior ed al Bologna Challenge

Evolution Gym protagonista ai campionati italiani junior di BJJ e al Bologna Challenge 2026

Domenica 19 aprile si è svolto il campionato italiano di Brazilian Jiu Jitsu Junior, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello nazionale, organizzato sotto l’egida della Unione Italiana Jiu Jitsu (UIJJ) e della FIJLKAM. Alla competizione hanno preso parte oltre 500 atleti under 17, confermando la crescita costante del movimento giovanile italiano sia in termini di partecipazione che di livello tecnico.

La Evolution Gym, presente con il proprio Predator Team, ha ottenuto risultati di grande rilievo, distinguendosi in numerose categorie.

Nel No Gi si segnala il secondo posto di Ilizia Marini (Kids bianca -30,2 kg) e il terzo posto di Giovanni Bono (Kids bianca -28,8 kg). Prestazione di assoluto livello per Alessandro Bono (Infant grigia -40,9 kg), che conquista il primo posto e si laurea campione italiano.

Nel Gi arrivano diversi piazzamenti: terzo posto per Aurelia Marini (Infant grigia -33,2 kg), Giovanni Bono (Kids bianca -27 kg) ed Emanuele Carazzone (Infant bianca -36,2 kg). Secondo posto per Alessandro Bono (Infant grigia -42,3 kg) e per Ginevra Rossi (Adolescent gialla -48,3 kg), mentre Giorgia Barbero (Adolescent arancio -56,5 kg) chiude al terzo posto. A salire sul gradino più alto del podio è Giacomo Bellisio (Adolescent gialla +73 kg), che conquista il titolo di campione italiano nella sua categoria. Da segnalare anche la prova di Ilizia Marini, che nel Gi si ferma ai piedi del podio.

Il giorno precedente, sabato 18 aprile, si è svolto il Bologna Jiu Jitsu Challenge 2026, altra importante competizione a livello nazionale, che ha visto nuovamente impegnati gli atleti della Evolution Gym.

Nel No Gi Tommaso Baldassini (Juvenile blu -71,5 kg) ottiene il terzo posto, mentre Mattia Barbero supera il primo incontro arrendendosi successivamente contro quello che si rivelerà il vincitore della categoria.

Nel Gi arrivano risultati importanti: Mattia Barbero (Adult blu -64 kg) conquista il primo posto, Tommaso Baldassini (Juvenile blu -69 kg) si classifica secondo, mentre Federico Rossi (Juvenile blu -64 kg) e Valerio Carazzone (Juvenile blu -58,5 kg) ottengono entrambi il terzo posto.

Da sottolineare il risultato di Mattia Barbero che, a soli 17 anni, riesce ad imporsi nella categoria adulti cinture blu, confermando il proprio valore in un contesto di alto livello.

Nel complesso, il Predator Team della Evolution Gym chiude un fine settimana ricco di soddisfazioni, impreziosito dai titoli italiani conquistati da Alessandro Bono nel No Gi e da Giacomo Bellisio nel Gi, oltre a numerosi piazzamenti che testimoniano la qualità del lavoro svolto in palestra e la crescita costante dei suoi atleti.

Soddisfazione per i maestri Francesco Bono e Luca Marini che hanno guidato il gruppo monregalese.



