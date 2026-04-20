ORIENTEERING / Bene la squadra cuneese nelle prove di Coppa Italia di Sala Baganza e Cremona

Molte soddisfazioni per gli orientisti cuneesi di ritorno dalla trasferta dell’11 e 12 aprile, che li ha visti coinvolti nelle prove di Coppa Italia disputate a Sala Baganza (PR) e Cremona.

Il Parco Regionale dei Boschi di Carrega presso Sala Baganza ha fatto da cornice a un caldo sabato di corsa in bosco su media distanza (disciplina Middle): una mappa piuttosto tecnica e ricca di dislivelli, seppur con un bosco prevalentemente pulito e percorribile.

I nostri orientisti hanno dovuto contendersi la boscaglia con i tanti atleti provenienti da tutta Italia, conquistando ottimi risultati in tante categorie.

Trionfa al 1° posto il giovanissimo Emanuele Roberto nella categoria “Maschile 14”. Vittoria anche per Nicolò Fiori al suo ri-esordio in questo sport dopo molti anni, nella categoria open “Maschile A”. Ottimo 3° posto per Chiara Tonello nella categoria “Femminile 18” e per Bruna Mosso nella “Femminile U65”. Per una manciata di secondi, sfiora il podio al 4° posto invece Claudio Balbo nella combattuta “Master 35”, mentre Arianna Bongioanni conquista un ottimo 5° posto nella “Femminile 16”.

La gara di domenica si è svolta invece presso il Parco delle Colonie Padane, sulla riva del Po a Cremona, in una uggiosa giornata di nuvole. Numerosissime le lanterne (fino a 36 per la categoria Elite) in una mappa molto ristretta, ricca di prato e di infrastrutture, piuttosto facile alla lettura: è questa la peculiarità della disciplina Sprint, dove a parità di una corsa molto continua e veloce, vince la precisione e la velocità di scelta del percorso.

Qui la competizione è stata molto accesa, ma questo non ha impedito all’Oricuneo di portare a casa molte medaglie.

Vittoria per i giovanissimi Giacomo Macchetta (categoria “Maschile 10”) e bis per Emanuele Roberto (categoria “Maschile 14”): protagonista indiscusso di questo weekend. Arianna Bongioanni, sale sul secondo gradino del podio e non sul primo per solo due secondi nella categoria “Femminile 16”. Claudio Balbo si prende la sua rivincita e conquista il terzo posto nella “Master 35”. Insieme a lui terzo posto anche per Sara Dutto in “Femminile 14” e Elena Cometto in “Femminile 55”. Degne di nota le prestazioni di Chiara Tonello (quarta in “Femminile 18”) e Michele Casale (quinto in “Maschile 16”).

Al termine di questa competizione la società Oricuneo, si piazza terza nella classifica Generale del Campionato Italiano Società e seconda nella classifica Junior della stessa, confermandosi un punto di riferimento per l’orienteering piemontese. La costruzione di una squadra che si allena due volte a settimana, con incontri atletici e tecnici, sta producendo risultati di alto livello in una disciplina dove è richiesta una preparazione variegata.

Ricordiamo che la stessa società sta preparando l’attesissima gara nazionale “North West Cup” del 1-2-3 Maggio 2026, che si svolgerà nel cuneese. Una tre giorni tra Pianfei, Demonte e Bergemolo dove atleti da tutta Italia si affronteranno rispettivamente in una gara Long, Sprint e Middle distance. Sono attesi molti atleti di altissimo livello e a raccontarla saranno presenti le telecamere di Rai Sport.