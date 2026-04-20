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Sport | 20 aprile 2026, 10:08

Street is Culture porta gli sport di strada a Cuneo: skateboard, comunità e inclusione

Appuntamento al 25 aprile

Street is Culture porta gli sport di strada a Cuneo: skateboard, comunità e inclusione

Gli sport di strada scendono ufficialmente in pista con Street is Culture, una realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e artistica profondamente radicata nella comunità urbana e nei suoi valori. 

Protagonista dell’evento sarà lo skateboard, disciplina urbana che valorizza il movimento, la creatività e il rapporto con lo spazio cittadino. Attraverso le performance dei professionisti, il pubblico potrà assistere a uno spettacolo contemporaneo e inclusivo, capace di mostrare come il corpo e l’ambiente urbano possano dialogare in modo sostenibile e responsabile. 

Al termine delle esibizioni, l’evento si aprirà alla partecipazione diretta del pubblico: grandi e piccoli avranno la possibilità di avvicinarsi alla disciplina e sperimentarla in totale sicurezza, seguiti da istruttori qualificati. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: non serve saper fare, serve saper essere sé stessi. 

L’evento è aperto a tutte le età e completamente gratuito. Tutte le attività si svolgeranno in un contesto controllato e sicuro, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo, il rispetto degli spazi urbani e il senso di comunità. 

Un’occasione unica per vivere lo sport in modo diverso e coinvolgente, riscoprendo la città come luogo di incontro, movimento e condivisione. 

Link per prenotarsi: https://streetisculture.com/servizi/open-days/ 

Data e luogo degli eventi: sabato 25 aprile 

SKATEPARK - Via Leonardo Ferrero, 41, Cuneo. Dalle 10 alle 11.

cs

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