Crolla una porzione di un'abitazione abbandonata a Brondello: problemi alla linea elettrica

Intervento nel pomeriggio di oggi, domenica 20 aprile, per il crollo di una porzione di un'abitazione abbandonata nel territorio comunale di Brondello.

La struttura, ubicata in via Rossi, era già stata interessata da una verifica negli scorsi giorni per il manifestarsi di una crepa. Il crollo non ha causato danni a persone, ma alcune criticità alla linea elettrica, con interruzione dell'erogazione ad alcune utenze della borgata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Saluzzo e la prima partenza di Cuneo per la messa in sicurezza, i tecnici di E-Distribuzione e il sindaco Paolo Radosta che spiega: "A seguito del sopralluogo effettuato negli scorsi giorni le famiglie della borgata che abitano nei pressi dell'edificio erano già state avvisate delle possibili criticità, fortunatamente il crollo non ha causato danni a persone e l'area è stata messa in sicurezza grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. L'energia elettrica verrà ripristinata a breve grazie all'intervento dei tecnici che stanno operando in loco. Nei prossimi giorni il Comune provvederà ad emanare apposita ordinanza per l'abbattimento della struttura".