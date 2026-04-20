Volley A3 / M: è salvezza per il Monge-Gerbaudo Savigliano

Missione compiuta. Una stagione lunga e faticosa si chiude con la copertina più dolce: il Monge-Gerbaudo Savigliano sbanca 3-0 il PalaTerni e conquista in gara-4 la salvezza nei playout della Serie A3 Credem Banca.

Non servirà gara-5, eventualmente programmata per il 25 aprile. Già, perché i ragazzi di Andrea Berra coronano nel migliore dei modi una rimonta incredibile, iniziata con il mese di gennaio nel Girone Bianco, e chiudono sul 3-1 la serie, togliendosi anche lo sfizio di sbancare un palazzetto decisamente di categoria superiore, per pubblico e dimensioni.

Si chiude così un percorso complesso, che ha visto i biancoblù riorganizzare obiettivi e ambizioni, ma senza mai perdere quello che è stato il vero punto di forza: l’unione d’intenti di tutto il gruppo, decisivo in una serie quasi sempre condotta.

I sestetti iniziali

Coach Andrea Berra conferma il sestetto tipo, con una sorpresa: diagonale Pistolesi-Rossato, Schiro e Sacripanti in posto 4, la novità Ballan e Bonola al centro. Liberi alternati Rabbia, in difesa, e Galaverna, in ricezione.

Coach Cristiano Camardese risponde con Catinelli Guglielminetti in cabina di regia e Martinez opposto; Biasotto e Ciupa in posto 4, Caporossi e Picardo al centro. Liberi Trappetti e Broccatelli.

La cronaca del match

Il merito della Monge-Gerbaudo è quello di partire forte sin dal primo punto, conquistato con Ballan. Da lì, i piemontesi mettono il muso davanti e, si può dire, di fatto non lo tirano più indietro, volando addirittura sul +8 quando Martinez attacca out (2-10). Gli umbri, però, non ci stanno e riescono a rientrare fino a -5 con l’ace di Catinelli Guglielminetti (18-23). Intanto, Hristov entra stabilmente in posto 4 per Ciupa. È un rientro tardivo: Schiro, prima, e Rossato, poi, chiudono i conti 19-25.

Il secondo parziale è di gran lunga il più combattuto e pieno di colpi di scena. Già, perché la Volley Academy sa di dover reagire, e lo fa da subito. Caporossi e Martinez favoriscono subito il 2-0, prima della fuga fino al 7-1, con il muro dello stesso Caporossi su Pistolesi. Berra richiama i suoi in panchina e la scelta paga, perché al rientro in campo l’inerzia è cambiata. Il Monge-Gerbaudo, passo dopo passo, si rifà sotto, fino a impattare sul 15-15 con l’attacco out di Martinez e portarsi sul +2 con Sacripanti e Bonola (15-17). Sembra l’allungo decisivo, ma Terni si riorganizza e ricuce ancora, dando il là a un finale giocato punto a punto, seppur sempre con Savigliano ad avere l’inerzia dalla propria parte. Servono tre set-point agli ospiti prima di chiuderla, con il primo tempo decisivo di Ballan: 25-27.

È sempre il centrale a suonare la carica, con Savigliano che riparte forte sulle ali dell’entusiasmo e, nel terzo, è subito sullo 0-3. Segue un set in cui gli ospiti restano sempre avanti, con un margine che oscilla tra il punto e le tre lunghezze. Terni paga un pizzico di imprecisione nel momento cruciale: l’attacco out di Martinez, con il video-check che conferma l’assenza di tocchi del muro saviglianese, vale il +4 (17-21). Quindi, un muro di Ballan su Hristov regala ben cinque punti salvezza ai suoi. Ne basta uno, perché, sul servizio di Carlevaris, Martinez la mette ancora fuori: 19-25 e fine dei conti. Savigliano è salva!

Le dichiarazioni. C’è evidente soddisfazione nel post-partita in casa Savigliano, per un traguardo tanto sofferto quanto meritato. Se ne fa portavoce il Direttore generale Gilberto Botta, che commenta così a caldo: “Sicuramente è una vittoria del gruppo, ma anche dello staff tecnico. Hanno saputo reagire bene, dimostrando che non era veritiera la posizione occupata a un certo punto della stagione, così come non sarebbe stata meritata una retrocessione. L’unica sensazione in questo momento è quella della gioia: bravi tutti!”.

Terni Volley Academy-Monge-Gerbaudo Savigliano 0-3

Parziali: 19-25, 25-27, 19-25.

Terni Volley Academy: Catinelli Guglielminetti 8, Martinez 17, Biasotto 2, Ciupa 1, Caporossi 12, Picardo 4, Broccatelli (L); Trappetti (L2), Hristov 4, Troiani; N.E. Bontempo, Mugnolo, Giacomini. All. Camardese.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 2, Rossato 16, Schiro 19, Sacripanti 6, Ballan 6, Bonola 6, Rabbia (L); Galaverna (L2), Carlevaris; N.E. Bacco, Guiotto, Quaranta, Girotto, Rainero. All. Berra.

Durata set: 29’, 35’, 25’.



