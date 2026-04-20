Volley D / F: il Centallo cade contro il Busca che conquista la promozione

Sabato 18 aprile si è giocata la ventitreesima giornata del campionato regionale femminile di serie D di pallavolo e per la formazione del Centallo volley il calendario propone la trasferta a Busca, contro la locale formazione.

All’interno del palazzetto buschese, colmo di tifosi e rappresentanze locali, si è disputata una partita con lo sviluppo in tre set, tutti vinti dalla formazione di casa, che con i punti conquistati si assicura la vittoria del campionato ed il passaggio alla categoria superiore, con tre giornate di anticipo.

Nel primo set, partono meglio le rossoblu; sul finale però, subiscono il ritorno delle padrone di casa, che riescono a chiudere sul 25 a 23.

Nel secondo parziale, le Centallesi non riescono ad entrare in partita e lasciano velocemente spazio al set successivo, nel quale invece giocano molto bene, si portano sul 12-21 e poi, quando sembrerebbe fatta, calano in incisività, agevolando la rimonta e la vittoria delle avversarie,

Per Capitan Giordanoe compagne una sconfitta che non modifica i piani stagionali, ma che dovrà essere subito metabolizzata.

“Non siamo riusciti nell’impresa, finora mai messa in atto da nessuna squadra, oggi ancor più ardua, in un palazzetto tutto pronto a festeggiare la promozione. Qualche rammarico rimane, specie per la chiusura del primo set e per non aver portato a casa il terzo, nonostante il notevole vantaggio di punti. I nostri obiettivi non cambiano, siamo al secondo anno in questa categoria e giustamente chi da anni la frequenta può fare con anticipo programmi diversi dai nostri.”

Prossima gara, sabato 25 aprile alle ore 18,30 a Centallo contro la Bam Mondovì.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: ROASIO Beatrice, BOLLA Giulia, FERRERO Camilla; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Schiacciatrici: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara :

(25-23, 25-14, 25-22).