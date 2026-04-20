TENNIS / Un 2026 denso di appuntamenti e novità per il Country Club Cuneo

Presentata presso il salone d’onore del Comune di Cuneo la stagione a 360 gradi del Country Club Cuneo.

Al tavolo dei relatori il vicesindaco della Città di Cuneo, Luca Serale, il presidente e il vicepresidente del prestigioso club piemontese, Piercarlo Musso e Francesco Villani, Mauro Bernardi, Consigliere Fondazione Cassa Risparmio Cuneo, Daniela Bianco, Consigliera ATL Cuneese, l’assessore allo sport del Comune di Cuneo Valter Fantino, il direttore Tecnico del Country Club, Moreno Baccanelli.

ùIl principio comune, emerso in tutti gli interventi, è stato quello dell’inclusione che trova massima espressione attraverso il messaggio universale dello sport. Agonismo, partecipazione, programmi, attività, strutture, novità, numeri in crescita in tutti i settori, organizzazioni e coinvolgimento le note dominanti di una stagione che sta per entrare nel vivo.

Dopo i saluti istituzionali, partecipati e non banali, si è entrati nel dettaglio delle squadre agonistiche iscritte ai diversi campionati, ben 17, forti di 110 agonisti iscritti. Sono 18 le racchette under al femminile, 32 quelle al maschile, 60 i giocatori senior, al femminile e al maschile. Le classifiche FITP vanno dalla 2.3 alla 4NC, a testimonianza della copertura molto ampia della tipologia dei protagonisti anche sotto questo profilo.

Numeri frutto di una scuola che vede impegnati e guidati dal professionale staff (che è stato presentato nelle sue unità) oltre 150 ragazzi e oltre 70 adulti: “La scuola – ha sottolineato Moreno Baccanelli – è la seconda in Piemonte tra le “Standard School”. Grande attenzione anche agli aspetti nella preparazione fisica e mentale”.

Le formazioni di punta sono la serie C maschile e la serie C femminile, prevalentemente composte da elementi cresciuti in casa. Molte le formazioni giovanili, a partire da quelle under 10 (miste). Poi le under 12, le under 14, le under 16 (in campo maschile la A e la B). Ed ancora la D1 maschile, la D3 maschile, la D3 maschile limitata 4.3, la D3 femminile limitata 4.3, le maschili Over 50 e 55. Importanti e numerosi, come da tradizione, i tornei organizzati in stagione, che vanno dai classici giovanili, vedi l’under 10-12-14-16 (dal 16 al 31 maggio), agli Open (Il Podio sport in settembre), all’internazionale giovanile under 19ù8 ITF (Lilium Cup 2026) che andrà in scena con una formula nuova e testata per la prima volta in Italia, dal 10 al 16 agosto prossimi. Non ci sarà l’eliminazione diretta ma la formula dei gironi, pertanto i giocatori e le giocatrici vivranno l’atmosfera del circolo, che ha ospitato in passato grandi eventi e grandi nomi, per un’intera settimana. Il direttore del torneo sarà Alberto Maniscalco, che ha da poco dismesso i panni del direttore del club cuneese, vera istituzione non solo cittadina. Sono molte le iniziative previste per l’estate, all’interno di uno scenario che poche realtà di settore, esaltato dal parco che nel quale è immerso il Country, sono in grado di regalare. Sono nello specifico quelli dell’Estate Ragazzi Fun (tennis, piscina, altre attività sportive motorie e propedeutiche all’avviamento del tennis, attività ludiche e laboratori); dello Junior Tennis Camp per quanti vogliono perfezionare il loro gioco; non manca la Scuola Tennis Adulti anche nel periodo estivo.

Tra le novità spicca la costruzione del nuovo campo da pickleball: “L’inaugurazione ufficiale – ha sottolineato il presidente Piercarlo Musso, è prevista per il 24 aprile. Sarà una giornata di festa che si chiuderà con un aperitivo alla quale siete tutti invitati. Ho avuto tanto da questo club, nel quale sono socio dal 1970 e cerco di restituire almeno in parte ciò che mi ha dato”.

“Nel dicembre del 2025, per poter dare ancora più​opportunità alla Scuola tennis invernale, è stata realizzata una nuova copertura pressostatica. Nel complesso il Country Club è poliedrico sotto tutti i punti di vista. Permette ai suoi fruitori, non solo soci, di praticare tennis, calcio, minibasket, tennis tavolo, pickleball, piscina, sauna e bagno turco, godere dell’area verde picnic e della club house relax”.

Tanti personaggi sono passati al Country Club anche nelle stagioni più recenti. Ricordiamo un emergente Matteo Arnaldi impegnato nell’Open, poi salito alla posizione 30 ATP; un giovanissimo Jannik Sinner, che ha giocato contro il talento di casa Andrea Gola in un 15.000 $ ITF; l’affermato coach Riccardo Piatti, protagonista l’anno scorso di uno stage con la partnership di Gino Auto Spa; l’argentino Etcheverry, vincitore di un 25.000 $ ITF e poi salito alla posizione mondiale numero 27 ATP. Solo alcuni dei big che si sono susseguiti a molti degli interpreti del tennis mondiale, maschile e femminile, vedi sempre lo scorso anno Steffi Graf, ex numero 1 del mondo e vincitrice del Golden Slam. La chiusura ha visto andare in scena alcuni “momenti” importanti della stagione 2026 di cui uno celebrativo legato a quella da poco conclusa: l’11 giugno 2026 ci sarà lo stage con Vincenzo Santopadre, ex coach di Matteo Berrettini e oggi di Lorenzo Sonego.

Poi le premiazioni di Enea Simondi, che dopo la brillante finale in singolare e doppio nella tappa Next Gen di Lagnasco ha conquistato nel fine settimana da poco in archivio i titoli in singolare e doppio al TC Lecco e di Demetra Mazzarella, attuale ranking Tennis Europe di 597, vincitrice dell’under 14 internazionale Tennis Europe Città di Agno (Svi) nel 2025. Tutto questo anche grazie alle molte partnership in atto che contribuiscono alla grande attività del club.



