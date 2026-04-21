Fossano, il 29 aprile seminario sui nuovi standard del benessere animale

Un appuntamento formativo gratuito, “Classy Farm, nuovi standard del benessere animale”, dedicato agli allevatori e agli operatori del comparto zootecnico per approfondire strumenti, obblighi e opportunità legati al benessere animale, è in programma mercoledì 29 aprile 2026, dalle ore 18 alle ore 22, nel castello di Fossano, piazza Castello 31 (Sala Barbero), organizzato da Cia Agricoltori italiani di Cuneo e Cia Consulenze Piemonte.

L’iniziativa intende fornire indicazioni pratiche e aggiornamenti normativi in particolare agli allevatori di bovini e suini, ma anche agli altri operatori del settore zootecnico interessati ai nuovi standard richiesti dal sistema Classy Farm.

"La formazione è oggi uno strumento strategico per accompagnare le imprese agricole nei cambiamenti normativi e gestionali – sottolinea Martina Marcomini, responsabile provinciale dell’Area Formazione di Cia Cuneo –. In questo caso proponiamo un percorso molto concreto, rivolto in particolare agli allevatori di bovini e suini, ma utile anche ad altre realtà zootecniche, per comprendere meglio il sistema Classy Farm, migliorare l’organizzazione aziendale e affrontare con maggiore consapevolezza controlli, adempimenti e opportunità collegate ai contributi".

Il programma del seminario si articolerà in due sessioni. Dalle ore 18 alle 20 si svolgerà la parte teorica, dedicata all’analisi dei tre pilastri fondamentali di Classy Farm, alle strategie di biosicurezza per la protezione degli allevamenti bovini e suini, al monitoraggio dell’impiego degli antimicrobici e ai profili di suscettibilità, oltre a un approfondimento su ciò che ci si deve attendere dai controlli dell’Asl.

Dalle ore 20 alle 22 spazio invece alla sessione pratica, con la procedura per ottenere le credenziali di accesso a Classy Farm e al Registro elettronico dei farmaci, una navigazione guidata per consultare i dati aziendali e un focus dedicato alla DDD, con indicazioni utili per verificare la propria posizione rispetto alla mediana regionale, requisito obbligatorio per l’accesso ai contributi comunitari.

Interverranno i veterinari Cristina Biolatti, Simone Cabra, Federico Careddu, Andrea Dadone e Andreano Audetto.

Il seminario è rivolto a imprenditori agricoli, addetti del settore agricoltura e zootecnia e microimprese operanti in zona rurale. È prevista la frequenza obbligatoria in presenza di almeno il 75% delle ore e, al termine dell’incontro, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

La partecipazione è gratuita per imprenditori agricoli e addetti operanti nei settori agricoltura e zootecnia. Il corso è finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del SRH03/1/2023.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a cuneo.consulenzepiemonte@cia.it oppure telefonare al numero 0171 67978. Si consiglia di affrettarsi per la prenotazione, che sarà possibile fino a esaurimento dei posti disponibili.