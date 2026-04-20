Castagneti in pianura, formazione pratica e prove in campo a Cuneo

Giovedì 30 aprile, dalle ore 9 alle ore 12, in frazione Trucchi (ex vivaio Bassi) a Cuneo, è in programma una mattinata interamente dedicata alla formazione tecnica e all’aggiornamento professionale nel comparto castanicolo.

L’iniziativa, dal titolo “Castagneto da frutto in pianura – Eurogiapponese: gestione e potatura” è promossa da Cia Agricoltori italiani di Cuneo ed è a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria. Prevede una dimostrazione pratica di gestione e potatura dei castagneti da frutto ibridi in pianura, con approfondimenti tecnici rivolti ad agricoltori, operatori del settore e interessati.

Interverranno Marco Bellone, vicepresidente vicario di Cia Cuneo, Maurizio Ribotta, responsabile del servizio tecnici in campo di Cia Cuneo, e Guido Bassi, agronomo esperto nella gestione dei castagneti.

Sono previste prove in campo di macchinari per la cernita e la raccolta, oltre a dimostrazioni di utilizzo di potatori telescopici, trattori e trince.

"La formazione rappresenta oggi uno strumento indispensabile per le nostre imprese agricole – sottolinea Marco Bellone, vicepresidente vicario di Cia Cuneo –. Mettere a disposizione momenti concreti di aggiornamento, direttamente in campo e a contatto con tecnici qualificati, significa aiutare gli agricoltori a migliorare la gestione aziendale, contenere i costi e affrontare con maggiore competitività le sfide del mercato. Il castagno da frutto in pianura può offrire opportunità interessanti e iniziative come questa servono proprio a valorizzarne le potenzialità".

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo a buffet.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Le adesioni dovranno essere confermate entro il 28 aprile, scrivendo all’indirizzo e-mail r.serasso@cia.it