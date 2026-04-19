Novanta anni e non sentirli: giornata di festa alla Crosetto di Marene [FOTO e VIDEO]

Si è svolta ieri, sabato 18 aprile, la festa dei 90 anni dell’azienda Crosetto di Marene, leader nella produzione e vendita di macchine agricole, riferimento ed eccellenza artigianale e industriale a livello nazionale.

(I fratelli Crosetto)

Come hanno sottolineato i fratelli Luca e Giacomo Crosetto, un’azienda nata nel 1936 non avrebbe potuto vincere le sfide del tempo senza la capacità, tutta piemontese, di dedicarsi al lavoro e all’innovazione e senza avere solide radici.

Nel ricordo presentato alle numerose autorità presenti alla festa e al numeroso pubblico, che ha potuto visitare l’azienda e visionare i nuovi macchinari, molto toccante sono state le immagini e i ricordi legati ai nonni degli attuali titolari, che negli anni ’50 inventarono lo slogan “Il prezzo si dimentica, la qualità rimane” che ancor oggi viene ricordato dai clienti cuneesi e non solo.

("Nonni Crosetto")

La festa ha permesso di conoscere più da vicino una realtà giunta alla terza generazione, che ha saputo portare in alto il nome di un Made in Cuneo costruito sull’affidabilità e sulla capacità di restare al passo dei tempi.

("Mamma Crosetto e nipoti)

Sul palco si sono succeduti gli interventi e i saluti di amici e autorità, a partire da quelli del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, degli assessori Paolo Bongioanni e Marco Gallo, del consigliere regionale Claudio Sacchetto, dei sindaci di Marene Alberto Deninotti e di Savigliano Antonello Portera, dell’onorevole Monica Ciaburro, del vescovo di Vercelli monsignor Marco Arnolfo, dei vertici di Confindustria, Confartigianato e Coldiretti e di tante altre istituzioni di tutta la provincia.

(Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio)

(Luca Crosetto con Costamagna,Ceretto e Deninotti)

(L'intervento di Monica Ciaburro)

(Il sindaco di Savigliano Portera)

(L'assessore regionale Marco Gallo)

(Paolo Bongioanni e Claudio Sacchetto)

Le dichiarazioni (GUARDA IL VIDEO)

Seguirà approfondimento.