Formedil Cuneo, il cuore dell’edilizia e della sicurezza in Granda

Formedil Cuneo è la realtà in cui si formano gli operatori edili della provincia di Cuneo. L’Ente presieduto da Elena Lovera ha un ruolo primario e autorevole nella formazione di settore, operando su 4 sedi (Savigliano, Cuneo, Boves, Alba) ed erogando centinaia di corsi: nel 2025 oltre 7000 ore per circa 4600 allievi iscritti.

Anticipando la XXIII EDIZIONE “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro” – “Cantiere Sicuro, insieme per la sicurezza”, organizzato proprio da Formedil Cuneo, che si terrà il giorno 28 aprile 2026, conosciamo meglio la fucina dell’edilizia cuneese, a partire dal suo slogan “Si impara facendo”.

L’OPERATORE EDILE

Presso la sede di Savigliano è attivo il corso triennale 'Operatore Edile', un corso gratuito che accompagna i ragazzi nel mondo del lavoro, facilitandone l’inserimento. Questo triennio di formazione professionale edile, finanziato dalla Regione Piemonte, è pensato per i ragazzi in possesso del diploma di scuola dell’obbligo e costituisce un’importante opportunità per acquisire competenze tecniche e costruire un futuro nel settore delle costruzioni.

Vedi https://scuolaedilecuneo.it/obbligo-scolastico/

Al termine dei tre anni è previsto l’ingresso nel mondo del lavoro, in aziende artigiane o industriali, oppure la possibilità di proseguire gli studi attraverso un percorso dedicato per l’accesso al IV anno geometra.

Il percorso formativo prevede trasporto, pasti, divise, libri di testo e attrezzature gratuiti. Un altro elemento distintivo è il forte collegamento con le imprese del territorio, che garantisce reali opportunità di inserimento lavorativo al termine del triennio. A rendere possibile tutto questo sono i 50 collaboratori docenti/istruttori, che con passione, competenza e dedizione costruiscono ogni giorno un ambiente formativo stimolante capace di motivare coinvolgere e orientare gli studenti.

Anche con lo storico motto: “Si impara facendo”.

La durata triennale raggiunge le complessive 2970 ore formative, e si rivolge a giovani di età compresa tra 14 e 24 anni. Al termine dei tre anni, a seguito del superamento dell’esame finale, si acquisisce una qualifica professionale valida su tutto il territorio nazionale e di livello EQF 3.

Le lezioni si svolgono presso la sede dell’Ente Scuola Edile di Savigliano sita in via Comitato di Liberazione Nazionale n.6. Percorso Finanziato con FSE 21/27 +.

FORMEDIL Cuneo, con l’obiettivo di rendere la formazione sempre più innovativa, aggiornata ed efficace, sta rinnovando i laboratori destinati alle attività pratiche, realizzando nuovi spazi maggiormente attrezzati e dotati di tecnologie avanzate.

L’Ente, grazie ad un bando nazionale su investimenti in tecnologia, si è inoltre dotato di strumenti innovativi per la formazione, quali sistemi di traduzione simultanea a supporto degli studenti stranieri, visori AI e il 'Cantiere Sicuro Quiz', una piattaforma completamente digitale e informatizzata per le valutazioni in ingresso, in itinere e finali. Queste sono solo alcune delle innovazioni introdotte dall’ente, che su indicazione del consiglio di amministrazione ha voluto ancora una volta guardare al futuro per poter promuovere l’eccellenza ai corsisti, anche comprendendo le esigenze odierne di comprensione della lingua come strumento di prevenzione e di sicurezza sul lavoro.

CORSI SICUREZZA

La formazione nel settore edilizio è fondamentale, Formedil Cuneo mette a disposizione una serie di corsi per implementare conoscenze, aggiornarsi sulle normative correnti, operare in qualsiasi contesto e cantiere acquisendo con le giuste basi del lavoro sicuro.

Vedi https://scuolaedilecuneo.it/i-nostri-corsi/sicurezza/

La 'Sicurezza' dei lavoratori e in cantiere è un pilastro su cui si fonda la qualità della formazione. Più c’è formazione e conoscenza, e meno si verificheranno infortuni e incidenti.

Formazione e Addestramento per Macchine da Cantiere e Attrezzature Utensili, Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), Formazione per Verifica della congruenza dei Piani Operativi per la Sicurezza (POS), Formazione ed Addestramento DPI III Cat. Per la protezione contro le cadute dall'alto, sono solo alcuni dei corsi proposti alle aziende e ai lavoratori, grazie ai quali, a partire dal 2022, si è rilevata una riduzione costante degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, secondo il rapporto Inail di dicembre 2025: negli ultimi tre anni, infatti, i casi in occasione di lavoro sono calati del 4,7%, mentre quelli in itinere sono cresciuti dell’8,9%; nel complesso dal 2022 al 2024, le denunce nel settore hanno subito una contrazione del 3,4%.

Alcuni numeri sintetizzano l’attività di Formedil Cuneo: corsi svolti in un anno 286, per un totale di 7.284 ore erogate e 4637 allievi iscritti alla formazione. La percentuale di corsi dedicati all’ acquisizione di competenze sulla sicurezza sul totale corsi erogati è l’81%.

Uno dei principali servizi che svolge l’ente è quello di offrire visite gratuite alle aziende e ai cantieri della provincia Granda, alle aziende iscritte presso la locale Cassa Edile, per fornire un supporto normativo aggiornato e un controllo preventivo sulla buona organizzazione del cantiere, anche in considerazione dei molteplici aggiornamenti normativi.

Le visite di consulenza svolte dal Tecnici del servizio Sicurezza Formedil Cuneo presso le imprese sono state 541 e le carenze maggiormente riscontrate hanno riguardato il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ponteggi incompleti, utilizzo non corretto delle scale portatili (assenza di adeguato appoggio e/o di messa in sicurezza), mancanza di protezioni contro le cadute dall’alto (parapetti e protezioni prospicienti il vuoto).

L’ andamento del numero dei partecipanti ai corsi obbligatori erogati per ottemperare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è aumentato rispetto all’ anno precedente: si è passati da 637 formati a 752 nell’ultima annualità.

I corsi di formazione Formedil Cuneo vengono erogati ed organizzati anche alla luce dei dati sopradescritti e delle carenze riscontrate, oltre che su richiesta specifica delle imprese, vengono svolti anche direttamente presso le aziende concordando le modalità, per dare maggior flessibilità possibile e agevolare le imprese nella formazione.

In riferimento all’ Accordo stipulato il 21 febbraio 2025, tra le parti datoriali e le rappresentanze sindacali del comparto edile, per sopperire al rincaro dei costi di gestione e all’aumento dei prezzi dei materiali, si è stabilita l’erogazione gratuita di corsi professionalizzanti e corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, erogati dall’ ente bilaterale, alle imprese iscritte alla Cassa Edile.

CORSI DI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Formedil Cuneo offre una vasta gamma di corsi di formazione gratuiti, finanziati con FSE 21/27 plus e PNRR GOL, dedicati sia a chi è attualmente occupato sia a chi è in cerca di lavoro. Con programmi aggiornati e finanziamenti disponibili, i corsi mirano a fornire e aggiornare competenze pratiche e teoriche nel settore edile, sia per migliorare le abilità attuali o acquisirne di nuove: l’offerta formativa è pensata per soddisfare tutte le esigenze professionali e favorire l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

Vedi https://scuolaedilecuneo.it/corsi/

L’offerta formativa comprende dunque molti corsi di qualificazione e riqualificazione professionale, rivolti sia a persone disoccupate sia a lavoratori occupati, finalizzati all’inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, in un’ottica di inclusione, autonomia e costruzione del futuro professionale: in collaborazione con enti di accoglienza, Formedil Cuneo realizza percorsi formativi dedicati alle persone migranti e promuove interventi formativi specifici all’interno della Casa Circondariale di Cuneo, rivolti alla popolazione detenuta. A completamento dell’offerta, eroga servizi al lavoro, tra cui accoglienza, orientamento specialistico, incontro tra domanda e offerta di lavoro – rivolto sia ai cittadini in cerca di occupazione sia alle imprese per la ricerca di personale – e l’attivazione e il tutoraggio di tirocini.

CORSI DI APPRENDISTATO

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire l’occupazione giovanile unendo al lavoro una formazione specifica svolta in parte on the job e in parte in aula. Esistono varie tipologie di apprendistato: l’apprendistato professionalizzante consente di acquisire una qualificazione professionale ai fini contrattuali, mentre l’apprendistato nel sistema duale permette di conseguire un titolo di studio. In questa sezione imprese, giovani e operatori della formazione possono trovare informazioni utili all’utilizzo del contratto e alla gestione degli aspetti formativi.

Vedi https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/formazione-professionale/apprendistato

Formedil Cuneo, a completamento delle tante attività erogate, fornisce alle imprese e agli apprendisti i corsi di formazione previsti per questa tipologia di contratto.Ricordiamo che l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani e che il datore di lavoro è tenuto ad erogare all’apprendista, come corrispettivo della prestazione lavorativa, non solo la retribuzione, ma anche una specifica formazione professionale.

Formedil Cuneo è vicina a giovani e aziende proprio per favorire il reciproco incontro e la possibilità di affrontare le sfide del mondo del lavoro con adeguata professionalità e preparazione.

(Elena Lovera Presidente Formedil Cuneo)

Elena Lovera presidente Formedil Cuneo sottolinea:

“Rappresentiamo Ance, Confartigianato, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea CGIL, imprese e lavoratori insieme, per mettere in campo le migliori energie e le buone prassi.

Grazie al team formato da personale amministrativo e tecnico di altissima professionalità, con docenti e formatori e istruttori di eccellenza e la direzione di Laura Blua, siamo motivati ad affrontare le sfide della formazione e a dare risposte concrete alle problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, in un campo di certo complesso, ma con questa struttura e organizzazione siamo certi di poter essere il riferimento per le imprese della provincia e grazie al dialogo costruttivo con le istituzioni e gli enti preposti al controllo della sicurezza, l’impegno per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e la consapevolezza degli imprenditori è costante. Occasioni come la 'GIORNATA DELLA SICUREZZA', con il nostro evento 'CANTIERE SICURO', sono laboratori di idee per mettere a terra nuovi progetti per i lavoratori del territorio, in particolare rivolgendo con fiducia la nostra attenzione ai giovani”.