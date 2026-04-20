Grande partecipazione al Premio Fedeltà Associativa della Zona di Saluzzo di Confartigianato Cuneo [VIDEO]

Si è svolto sabato 18 aprile, nella suggestiva cornice dell’Antico Palazzo Comunale (Salita al Castello, 26) di Saluzzo, il “Premio Fedeltà Associativa” promosso da Confartigianato Imprese Cuneo – Zona di Saluzzo. L’appuntamento ha registrato una significativa partecipazione di imprenditori, rappresentanti istituzionali e cittadini, a testimonianza del forte legame tra il mondo dell’artigianato e il territorio.

Ad aprire l’evento, dopo i saluti di Francesca Neberti, Vicesindaca di Saluzzo, Carlo Allemano, Presidente Fondazione Amleto Bertoni e Mauro Calderoni, Consigliere Regione Piemonte, sono stati Walter Tredesini, Presidente di Zona di Saluzzo, Daniela Balestra, Presidente territoriale di Confartigianato Cuneo, Michele Quaglia vice presidente vicario di Confartigianato Cuneo, i quali hanno sottolineato il valore della fedeltà associativa come elemento fondante per la crescita e la coesione del sistema artigiano locale. Un valore che si traduce in partecipazione attiva, condivisione di principi e capacità di affrontare insieme le sfide di un contesto economico in continua evoluzione.

Cuore dell’iniziativa è stata la tavola rotonda dal titolo “Le parole dell’artigianato: NOBILITAZIONE”, un momento di riflessione che ha saputo coniugare visione culturale, esperienza professionale e prospettive future. Il concetto di “nobilitazione” dell’artigianato è stato declinato come processo di riconoscimento del valore intrinseco del lavoro manuale e creativo, troppo spesso sottovalutato rispetto ad altri ambiti produttivi.

Nel dialogo tra Bruna Besso Pianetto, stilista e titolare del brand di alta moda “Bruna Couture”; Andrea Abrate, architetto e ideatore insieme all’impresa RBB di Corrado Bastonero del progetto CA’RUS; Axel Iberti, esperto di arte e design (anche curatore della mostra "Di bosco, di legno, disegno" organizzata nell'ambito di Start Saluzzo e visitabile a Casa Cavassa fino al 17 maggio), è emersa con forza l’idea che l’artigianato rappresenti una forma autentica di espressione culturale. Non solo produzione, ma narrazione: ogni oggetto artigianale racchiude una storia, un sapere tramandato, una relazione diretta con il territorio e con la comunità.

La “nobilitazione” è stata quindi interpretata come un cambio di paradigma: riconoscere all’artigianato una dignità piena, non subordinata all’industria o alla produzione di massa, ma capace di distinguersi per qualità, unicità e valore simbolico. In questo senso, l’artigiano è stato descritto come un “interprete del tempo”, capace di mantenere vive le tradizioni e, al contempo, innovarle attraverso linguaggi contemporanei.

Particolarmente significativo è stato il contributo legato al mondo della moda e del design, dove l’artigianato rappresenta un elemento imprescindibile per la costruzione del valore del prodotto. La cura del dettaglio, la manualità e la personalizzazione sono oggi elementi sempre più ricercati, anche in risposta a una crescente domanda di autenticità da parte dei consumatori.

Dal punto di vista culturale, è emersa anche la necessità di raccontare meglio l’artigianato, valorizzandone il ruolo nei percorsi educativi e nella narrazione pubblica. La nobilitazione passa infatti anche attraverso il linguaggio: chiamare le cose con il loro giusto nome, riconoscere competenze, attribuire valore sociale ed economico a mestieri che rappresentano un patrimonio immateriale di straordinaria importanza.

A conclusione della serata si è svolta la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti alla Fedeltà Associativa, un momento particolarmente sentito che ha premiato le venti imprese del Saluzzese che, da lunga data, condividono e sostengono i valori di Confartigianato. Un gesto simbolico ma profondamente significativo, che testimonia il legame duraturo tra l’associazione e i suoi associati.

«Questo appuntamento – ha dichiarato la presidente Daniela Balestra – non è solo una celebrazione, ma un’occasione per ribadire con forza che l’artigianato è un pilastro della nostra identità. Ha inoltre confermato ancora una volta come il sistema artigiano sappia essere non solo motore economico, ma anche presidio culturale e sociale, capace di generare valore diffuso e di contribuire in modo determinante alla qualità della vita delle comunità locali. La nobilitazione dell’artigianato significa riconoscerne il valore culturale, sociale ed economico, restituendogli il ruolo che merita nel presente e nel futuro del nostro Paese. Le imprese che abbiamo premiato rappresentano oggi sono un esempio concreto di dedizione, resilienza e appartenenza».

Hanno ricevuto il riconoscimento:

· Tolin Parquets Snc (Torre San Giorgio, Fornitura e posa parquet), 65 anni di fedeltà associativa

· Musso Luciana (Sampeyre, Acconciatori), oltre 55 anni di fedeltà associativa

· Mondino Francesco (Saluzzo, Antennisti), 50 anni di fedeltà associativa

· Pgf di Grasso F.lli Srl (Moretta, Servizi ecologici), 50 anni di fedeltà associativa

· Visolab di Appendino Maurizio & Romoli Alberto Snc (Saluzzo, Odontotecnici), oltre 45 anni di fedeltà associativa

· Costamagna Aldo e C. Snc (Scarnafigi, Meccanica e subfornitura), oltre 40 anni di fedeltà associativa

· Chiabrando & Barbero di Veledi Andi & C. Snc (Verzuolo, Idraulici), oltre 35 anni di fedeltà associativa

· Genero Elio (Bagnolo Piemonte, Edili), oltre 35 anni di fedeltà associativa

· Tipo-Lito Technograf Sas di Cosio Emanuela e Danilo (Piasco, Tipografi), oltre 35 anni di fedeltà associativa

· Autotrasporti Infossi di Infossi Giovanni Snc (Paesana, Scavi e movimento terra), oltre 35 anni di fedeltà associativa

· Falegnameria Sereno Mario & Figli Snc (Torre San Giorgio, Falegnamerie), 35 anni di fedeltà associativa

· Autoriparazioni di Fina Mauro & C. Sas (Sampeyre, Carrozzieri), 35 anni di fedeltà associativa

· Segheria Bruno Franco F.lli Srl (Bagnolo Piemonte, Segherie), 35 anni di fedeltà associativa

· Seymandi Felicina (Lagnasco, Acconciatori), 35 anni di fedeltà associativa

· Rossa Dario (Barge, Termoidraulici), 35 anni di fedeltà associativa

· Giordano Elio (Verzuolo, Termoidraulici), 35 anni di fedeltà associativa

· Maero Pierpaolo (Saluzzo, Elettricisti), 35 anni di fedeltà associativa

· Perotti Livio (Barge, Produzione e riparazione moto/cicli), 35 anni di fedeltà associativa

· Fraire Angelo (Saluzzo, Elettricisti), 35 anni di fedeltà associativa

· Garnero Mauro (Venasca, Panificatori), 35 anni di fedeltà associativa