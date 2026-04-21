Patto Civico per la Granda, prima riunione del consiglio direttivo

Lunedì 20 aprile, a Cuneo, si è svolta la prima riunione del Consiglio Direttivo dell'associazione "Patto Civico per la Granda", l'assemblea ha nominato Lucia Rosso, assessore di Busca, Vicepresidente, Mario Pirito, di Saluzzo, Tesoriere, e Alberto Rabbia, assessore di Mondovì, Segretario.

"A Lucia, Mario e Alberto va il nostro in bocca al lupo per l'intenso lavoro che ci aspetta - commenta il Presidente Alberto Pettavino - e che condivideremo con tutti i componenti del Direttivo oltre che con tutti i Soci, che ormai hanno raggiunto il numero di 200".

Il Consiglio Direttivo ha poi deliberato le prime due iniziative che si svolgeranno antecedentemente al periodo estivo: una dedicata alla sanità territoriale ed un'altra alla sicurezza delle nostre Comunità.

"Due temi che riteniamo fondamentali e sui quali è necessario che venga ascoltata la voce dei cittadini e degli amministratori locali - prosegue Pettavino - che poi è l'obiettivo della nostra associazione".

Affrontati, infine, i temi legati alla strutturazione dell'associazione sul territorio.

"Abbiamo avviato il percorso di individuazione dei referenti di area - conclude il Presidente - che saranno le colonne portanti di 'Patto Civico' in tutto il cuneese e credo di poter affermare che entro la fine di maggio potremo presentarne l'elenco".