Running, Nasce il Grand Prix Verticale: le sfide in salita fra Biella e Valsesia VIDEO

Dalle creste del Biellese ai sentieri della Valsesia prende forma una nuova sfida che unisce sport e territorio. È stato presentato il Grand Prix Verticale Biellese & Valsesia 2026, circuito che riunisce 7 gare in salita in un unico calendario, offrendo agli appassionati l’opportunità di confrontarsi su percorsi immersi in alcuni degli scenari più suggestivi dell’arco alpino locale.

Il progetto nasce per mettere in rete alcune delle principali prove del territorio e accompagnare la stagione dalla primavera all’autunno, valorizzando tracciati e contesti naturali tra Biellese e Valsesia: "Si tratta di 7 gare che abbiamo voluto riunire per poter premiare anche il nostro territorio biellese, sconfinando anche in Valsesia e per fare in modo che tutte le gare crescano", spiegano gli organizzatori Luigi Nicoletto, Alberto Monticone e Corrado Vigitello.

Il programma delle gare

Il calendario del Grand Prix si articola in sette appuntamenti e offre una vasta gamma di percorsi, dai Trail running ai Vertical più insidiosi:

- 25 aprile – Mosso Vertical

- 13 giugno – Monte Rosa AMA VK2

- 5 luglio – Sordevolo Coda

- 26 luglio – Lauretana Mombarone

- 30 agosto – Oropa Camino

- 6 settembre – Piedicavallo Rivetti

- 4 ottobre – VertikalTovo

Il circuito prenderà il via il 25 aprile e si concluderà il 4 ottobre con la prova finale.

Previsto un sistema di punteggio progressivo, con 100 punti al primo classificato e valori a scalare fino al 101° posto (1 punto). La classifica premierà 3 assoluti maschili e 3 assoluti femminili, con un riconoscimento per chi porterà a termine almeno 5 gare.

Le categorie sono suddivise per fasce d’età: MF1 (18-34 anni), MF2 (35-44), MF3 (45-54), MF4 (55-64) e MF5 (65 e oltre).

Per chi desiderasse approfondire i dettagli sui percorsi o sulle modalità di partecipazione, i referenti dell'organizzazione sono disponibili ai seguenti contatti:

- Sito iscrizioni: www.wedosport.net

- Alberto: 348 131 8228

- Luigi: 349 363 9124

- Corrado: 349 519 0891