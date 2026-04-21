VOLLEY A1 F / Cuneo Granda, Maša Pucelj resta con le Gatte

Cuneo Granda Volley rende ufficiale il rinnovo del progetto sportivo con Maša Pucelj, schiacciatrice slovena classe 2006, che vestirà ancora la maglia delle Gatte nella stagione 2026‑2027. La classe 2006, tra le sorprese più positive del campionato di Serie A1, proseguirà quindi la sua esperienza in Italia dopo un’annata di grande impatto personale e collettivo.

Per Pucelj si tratta della seconda stagione consecutiva con la società di Via Moret, dopo un esordio in cui ha già attirato l’attenzione del volley europeo. La diciannovenne di 188 centimetri è stata fin da subito uno dei punti di riferimento in attacco, distinguendosi per potenza, aggressività e spirito di combattimento, tanto da entrare nelle prime pagelle del massimo torneo nazionale.

In campionato, la slovena ha totalizzato 308 punti in 26 presenze, frutto di 267 attacchi vincenti, 17 ace e 24 muri, cifre che riflettono il suo ruolo di prima arma offensiva delle Gatte. La sua stagione è però salita ulteriormente di livello nei playoff di CEV Challenge Cup, dove Pucelj ha contribuito in modo decisivo al percorso che ha portato la squadra fino alla finale, aggiungendosi ai tre riconoscimenti come MVP incassati nel corso dell’anno.

Maša Pucelj, in un breve commento, ha espresso pieno compiacimento per l’esperienza vissuta a Cuneo: “Sono molto soddisfatta della mia stagione – ha dichiarato – Ho apprezzato la squadra, lo staff e tutto l’ambiente intorno a me. Ho avuto l’opportunità di giocare titolare e penso di aver mostrato una buona pallavolo. Il prossimo anno spero di trovare una squadra con l’energia e la connessione giusta, per riuscire a vivere un’altra stagione di livello”.

Per la dirigenza cuneese, la conferma di Pucelj rappresenta un segnale di continuità importante. “Siamo molto felici che Maša Pucelj abbia accettato la nostra proposta di restare a Cuneo la prossima stagione – hanno dichiarato i co‑presidenti Bianco e Manini – Quest’anno ha dimostrato di valere il campionato più difficile del mondo, nonostante la giovane età, dandoci una mano importante e mostrando sempre il suo valore”.