GINNASTICA RITMICA / Ottimi risultati per la Cuneoginnastica alla prima prova regionale d’insieme Silver

Si è svolta ad Alba la prima prova del campionato regionale di Insieme Silver di ginnastica ritmica, una giornata intensa di sport, emozioni e ottime prestazioni per le squadre della Cuneoginnastica, che hanno conquistato risultati di grande rilievo in diverse categorie.

Grande successo nella categoria LD Open, dove la squadra composta da Adele Bramard, Syria Gadaleta, Chiara Gerbaldo, Alessia Mattio e Alice Rosso ha conquistato il 1° posto e la medaglia d’oro. Le ginnaste hanno presentato un esercizio caratterizzato da una composizione articolata, passaggi tecnici complessi e grande determinazione, dimostrando grinta e sicurezza in pedana.

Ancora un oro nella categoria LC Open, grazie alla squadra formata da Alice Bergese, Sveva Bergese, Anita Boi ed Enrica Paoletti, che ha ottenuto il 1° posto con una esecuzione pulita e precisa, frutto di un buon lavoro tecnico e di un’ottima sintonia tra le ginnaste. Nella categoria LC Allieve, Sofia Iacuzio, Emily Kalastra e Dorotea Mellano hanno chiuso al 6° posto, mostrando comunque grande carattere. Le ginnaste sono state infatti costrette a modificare l’esercizio il giorno prima della gara a causa dell’assenza per malattia della compagna Ilaria Tealdi, affrontando la pedana con determinazione e spirito di squadra.

Bella soddisfazione anche per la squadra LB Open, composta da Arianna Bagnis, Arianna Dutto e Greta Pezzoli, che ha conquistato il 3° posto. Le ginnaste hanno portato in gara un esercizio dinamico e ben coordinato, distinguendosi per energia, buona collaborazione e sicurezza nell’esecuzione. Nella categoria LB Allieve è arrivata una splendida medaglia d’argento per Benedetta Beltrandi, Lisa Bianco, Vittoria Piva e Camilla Rovere. Le giovani ginnaste, tra le più piccole in gara, hanno affrontato con entusiasmo una delle prime esperienze di lavoro di squadra, dimostrando impegno e grande voglia di mettersi alla prova. Nella categoria LA1, Aurora Bucci, Delany Carrasco Torrez e Maddalena Giordano hanno chiuso all’11° posto. Con appena 8 anni e alla prima gara in assoluto, le ginnaste si sono comportate molto bene in una categoria ampia e competitiva, che comprende atlete dalla classe 2018 fino alla classe 2013. Ottima prova anche nella LA2, dove Marwa El Idrissi e Noemi Di Muro hanno conquistato il 4° posto, sfiorando il podio con un esercizio simpatico, coinvolgente e ben eseguito, apprezzato per precisione e armonia.

Nel complesso, la giornata di gara ha confermato l’ottimo livello della Cuneoginnastica, che torna a casa con diverse medaglie e piazzamenti importanti. Risultati che premiano il costante lavoro dello staff tecnico, impegnato quotidianamente nella crescita sportiva e personale delle ginnaste, dalle più piccole alle più esperte. Un percorso fatto di passione, dedizione e spirito di squadra che continua a dare soddisfazioni e lascia ben sperare per le prossime prove del campionato.

Il prossimo importante appuntamento sarà proprio a Cuneo il 2-3 maggio, dove andrà in scena la seconda prova delle gare d’Insieme Silver e di Minigym-Supergym-Topgym.