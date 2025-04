Sospensione della circolazione ferroviaria tra Trofarello e Carmagnola, il Gruppo pendolari: "Da Cuneo nessun servizio sostitutivo"

Risultava ancora sospesa alle 9.20 la circolazione ferroviaria tra Trofarello e Carmagnola per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona avvenuto questa mattina, martedì 22 aprile, nei pressi di Villastellone.

L'allarme è scattato verso le 6 di questa mattina. I treni Regionali sulla linea Torino-Savona hanno subito ritardi e limitazioni di percorso, con conseguente attivazione di servizio bus sostitutivo per portare i passeggeri a destinazione, ma dalla stazione ferroviaria di Cuneo i pendolari hanno segnalato alla nostra redazione una situazione di notevole criticità.

"Da qui non è stato previsto alcun servizio sostitutivo, neanche verso la stazione di Fossano - spiegano dal Gruppo Pendolari CN-TO -. Siamo consapevoli che rimodulare le tratte in casi di emergenza simile non sia affatto semplice, ma riteniamo che un servizio 'a staffetta' con un treno o un autobus che ci consentisse di arrivare almeno fino a Fossano per poi proseguire si sarebbe potuto prevedere. A chi in biglietteria ha chiesto informazioni è stato risposto che l'unica alternativa potevano essere i mezzi privati".

L’ultimo treno che da Cuneo ha raggiunto Fossano è stato quello delle 6.54, diretto inizialmente a Carmagnola (RV 3206), mentre i successivi sono stati soppressi completamente (RV 3218) delle 7.24 e il regionale veloce 3208 delle 7.51

Qui i programma dei provvedimenti dei treni pubblicato sul sito di Trenitalia.

***Aggiornamento ore 10***

La circolazione è tornata regolare sulla tratta attorno alle 10.

I treni Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 50 minuti e hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso.