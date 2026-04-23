Coldiretti Cuneo, Caffaro e Abellonio a Ceva

Coldiretti Cuneo annuncia un importante avvicendamento ai vertici della zona di Ceva, che saluta il segretario uscente e accoglie le nuove nomine.

Dal 1° maggio Daniele Caffaro sarà il nuovo Segretario di zona a Ceva, subentrando a Marco Benzo, chiamato in federazione provinciale a ricoprire l’incarico di capo servizio 'Ambiente e Territorio'.

Caffaro, bargese di 43 anni, è approdato nel 2007 in Coldiretti Cuneo, dove ha maturato una lunga esperienza che gli ha consentito di assumere, nel 2018, il primo incarico da Segretario di Zona a Savigliano.

Dallo scorso anno Caffaro è segretario di zona di Mondovì e, per guidare anche la segreteria di Ceva, sarà affiancato da Riccardo Abellonio, che lascia l’esperienza di vice segretario di zona a Mondovì per dedicarsi a tempo pieno alla zona di Ceva. Abellonio, braidese classe 1997, in Coldiretti dal 2016, negli ultimi 6 anni ha ricoperto anche l’incarico di segretario provinciale dei giovani Imprenditori di Coldiretti Cuneo.

Nel cebano Coldiretti conta oltre 1.300 associati, un ufficio zonale in piazza Cappuccini a Ceva, oltre a 4 uffici recapito a Murazzano, Monesiglio, Garessio e Ormea, a servizio delle 21 sezioni, rappresentando un presidio importante per il territorio. Il Presidente di zona di Coldiretti a Ceva è Renato Suria, imprenditore agricolo di Sale San Giovanni, classe 1967, produttore di erbe officinali e farro monococco.

“Sono certo che queste nomine rispondono alle esigenze dei nostri soci, ha dichiarato il direttore provinciale di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo incontrando l’assemblea di zona e il personale interessato al cambio, Caffaro e Abellonio hanno le qualità, la professionalità e l’esperienza per proseguire con successo il lavoro fin qui svolto, interpretando al meglio le esigenze sindacali e tecniche delle imprese associate. Desidero inoltre ringraziare Marco Benzo per l’impegno e la competenza con cui ha operato nella Zona di Ceva in questi anni, qualità che saprà mettere al servizio dell’Organizzazione nel nuovo incarico in Federazione provinciale”.