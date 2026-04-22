Giornata mondiale della Terra, Bergesio (Lega): "La dedichiamo agli agricoltori"

“La Giornata Mondiale della Terra, che si celebra oggi 22 aprile, è la più grande manifestazione ambientale del pianeta. Nata sulla spinta di un disastro ambientale in California, coinvolge oggi oltre 1 miliardo di persone in 192 Paesi per sensibilizzare su inquinamento, cambiamenti climatici e tutela degli ecosistemi. È un’occasione per valutare le problematiche del pianeta e proporre soluzioni concrete per una convivenza più armoniosa tra uomo e natura. Oggi è anche la giornata degli agricoltori: dobbiamo proteggere la Terra, e per farlo dobbiamo partire da chi la lavora, la conosce e la rispetta ogni giorno. Per legge abbiamo voluto che fossero riconosciuti come custodi dell’ambiente e del territorio: chi coltiva la terra la protegge, anche dai disastri naturali, valorizzandone i frutti”.

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, responsabile del dipartimento Agricoltura della Lega.

“Senza agricoltura non c’è tutela del suolo, non c’è presidio contro il dissesto idrogeologico, non c’è biodiversità, non c’è paesaggio. Sensibilizzare alla salvaguardia del pianeta significa sostenere chi produce cibo contrastando l’abbandono delle campagne, chi innova con pratiche sostenibili, chi custodisce saperi che tengono vivo il legame tra uomo e natura. La Giornata Mondiale della Terra nasce per richiamare l’attenzione sull’inquinamento di aria, acqua e suolo e per promuovere la conservazione delle risorse naturali. Quest’anno scegliamo di dedicarla a chi, con il lavoro quotidiano, trasforma questi principi in realtà”, conclude.