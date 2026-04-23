Fa tappa a Savigliano “Incipit offresi”, talent letterario

Diciottesima tappa per “Incipit offresi”, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, giunto alla sua undicesima edizione. L’appuntamento saviglianese è per giovedì 7 maggio, alle ore 18, nella sala S.Agostino della Biblioteca civica.

Il format propone una sfida a colpi di incipit: i partecipanti si mettono alla prova leggendo l’inizio delle proprie opere davanti al pubblico e alla giuria, in un contesto informale e dinamico. A condurre l’incontro sarà Chiara Pacilli, con l’accompagnamento musicale di Enrico Messina.

“Incipit offresi” si sviluppa attraverso tappe diffuse sul territorio, ospitate in biblioteche, spazi culturali e luoghi di aggregazione, affiancate da gare di scrittura e momenti di lettura condivisa anche all’interno di manifestazioni e mercati. L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro tra autori emergenti e professionisti della filiera del libro, favorendo nuove collaborazioni e la scoperta di nuovi talenti.

Il progetto è ideato e promosso dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in collaborazione con la Regione Piemonte e la Città di Settimo Torinese.

Le iscrizioni devono essere effettuate almeno 10 giorni prima della data della tappa a cui si intende partecipare. Per le candidature pervenute oltre tale termine, l’organizzazione non garantisce l’assegnazione preliminare del voto degli enti partner; in caso di mancata assegnazione, questo sarà sostituito dal voto del presidente di giuria.