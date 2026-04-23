Ad Alba prosegue il Festival Organistico Internazionale: domenica 26 aprile il concerto di Andreas Meisner

Domenica 26 aprile alle ore 21 torna il Festival Organistico Internazionale di Cristo Re con il secondo appuntamento della ottava edizione, sotto la direzione artistica di Gabriele Studer.

Dopo il successo del concerto inaugurale di domenica 19 aprile, affidato all’organista danese Lars Frederiksen, la rassegna prosegue con l’organista tedesco Andreas Meisner titolare del Duomo di Altenberg, musicista di fama internazionale apprezzato per la raffinatezza interpretativa e per l’ampiezza del repertorio, che spazia dal barocco alla musica contemporanea.

Attivo da molti anni come concertista in tutta Europa, Andreas Meisner si è esibito in importanti cattedrali e festival organistici internazionali, distinguendosi sia come interprete sia come promotore del repertorio organistico.

Il programma proposto ad Alba offrirà un percorso attraverso diverse epoche storiche, valorizzando le potenzialità timbriche dell’organo della Chiesa di Cristo Re e proponendo al pubblico un concerto di grande interesse artistico.

Il Festival proseguirà domenica 3 maggio con l’organista Adriano Falcioni, titolare della Cattedrale di Perugia, mentre il quarto appuntamento del 10 maggio sarà affidato a Josep Solé Coll, organista del Santo Padre Leone XIV e primo organista della Basilica di San Pietro in Vaticano.

La rassegna si concluderà domenica 17 maggio con un concerto straordinario a quattro mani in omaggio al M° Jean-Paul Imbert, tenuto da Alice Nardo e Gabriele Studer.

L’ingresso ai concerti sarà, come di consueto, libero nella suggestiva cornice della Chiesa di Cristo Re.