A Serralunga d’Alba, il Castello si fa fiaba: il 10 maggio torna “C’era una volta… principessa”

Ci sono luoghi che, più di altri, sembrano fatti apposta per essere raccontati. E poi ci sono momenti in cui quel racconto cambia voce, si abbassa all’altezza dei bambini e diventa esperienza. Domenica 10 maggio alle ore 16.00 il Castello di Serralunga d’Alba torna ad aprirsi alle famiglie con “C’era una volta… principessa”, una visita pensata per i più piccoli, tra i 4 e i 6 anni.

A guidare il percorso sarà ancora una volta la dama del castello, presenza discreta e rassicurante che accompagnerà i bambini in un viaggio dentro le stanze e dentro il tempo. Non una semplice visita, ma un racconto costruito su misura, capace di trasformare gli ambienti del maniero in spazi vivi, dove ogni dettaglio diventa occasione di scoperta.

Tra torri, sale e passaggi, i piccoli visitatori saranno invitati a osservare, immaginare e ascoltare, entrando in contatto con la vita quotidiana del Medioevo attraverso una narrazione semplice, accessibile e coinvolgente. Un modo per avvicinare anche i più piccoli al patrimonio storico, senza forzature, lasciando spazio alla curiosità e al gioco.

L’attività ha una durata di circa 45 minuti e prevede un massimo di 25 partecipanti, per garantire un’esperienza raccolta e ben accompagnata. Il costo è di 15 euro a famiglia (massimo due adulti e tre bambini), con tariffa ridotta a 10 euro per i possessori dell’Abbonamento Musei. Le prenotazioni sono fortemente consigliate, telefonando al numero 0173/613358 o scrivendo a info@castellodiserralunga.it.

Il Castello di Serralunga è un bene statale gestito dalla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte e valorizzato attraverso un accordo di partenariato speciale pubblico-privato con la Barolo & Castles Foundation.