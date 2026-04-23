CICLISMO / Un generoso Matteo Sobrero arriva secondo nella quarta tappa del Tour of the Alps

L'albese Matteo Sobrero batte un colpo e, con una bella azione nel finale, giunge secondo nella quarta e penultima tappa del Tour of the Alps.

Il percorso prevedeva 168 km da Arco a Trento, con due GPM di prima categoria posti nella prima metà di gara.

La frazione ha visto protagonista sin dai primi metri una fuga di cinque corridori: Kepplinger, Quinn, Juul-Jensen, Raccani e Jasch. Quest’ultimo, nel finale, è rimasto solo e ha resistito al ritorno del gruppo dei migliori, andando a vincere la sua prima corsa tra i professionisti. Dietro, nel plotone, gli uomini di classifica non hanno affondato il colpo e quindi, quando mancavano meno di 5000 metri alla conclusione, Sobrero ha attaccato assieme a Federico Iacomoni nel tentativo di ricucire sul giovane tedesco. I due azzurri non sono riusciti nell’impresa e dunque si sono giocati la seconda piazza allo sprint finale, in cui il portacolori della Lidl-Trek ha facilmente prevalso. Il piemontese è giunto a soli 10 secondi dal vincitore e ne ha guadagnati altrettanti nei confronti di tutti i "big".

Dunque, un pizzico di amarezza per il 28enne di Montelupo Albese che comunque, grazie ai secondi guadagnati sul gruppo, sale al diciannovesimo posto nella generale, a meno di un minuto dal leader Pellizzari.

Le dichiarazioni di Sobrero pubblicate sui canali social della Lidl-Trek: "È stata una giornata davvero dura. Siamo partiti molto forte e poi per tutto il giorno abbiamo tenuto un ritmo davvero elevato. Nel finale ho cercato di cogliere il momento giusto, i big della generale si guardavano l’un l’altro e ho cercato di anticipare e ridurre il distacco dal ragazzo davanti. Ho dato tutto e sono soddisfatto della corsa che è venuta fuori. Chapeau a Jasch che è andato davvero forte".

La prestigiosa corsa a tappe trentina, giunta alla sua 49esima edizione, ripartirà domani, venerdì 24 aprile, da Trento. In programma la quinta e ultima frazione: i ciclisti, dopo 128 chilometri, arriveranno a Bolzano con le difficili ascese di Montoppio e Cologna di Sopra previste nel finale.