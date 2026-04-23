Orgoglio braidese, il Caffè letterario di Albedo onora la doppietta tricolore di Anita Gastaldi

«Complimenti campionessa». Il Caffè letterario di Albedo lo dice di cuore e con entusiasmo alla nuotatrice Anita Gastaldi, che ha vinto la medaglia d’oro nei 200 misti dopo quella nei 100 farfalla ai Campionati Italiani Assoluti Unipol che si sono disputati a Riccione dal 14 al 18 aprile.

Non ha ancora festeggiato 23 anni Anita, ma sembra che il nuoto italiano si appoggi sulle sue spalle (oltre che su quelle di Sara Curtis) già da una vita. Una predestinata l’atleta tesserata per il team CS Carabinieri e VO2 Nuoto Torino, che è salita sul palcoscenico mondiale nel 2023 e da allora non è più scesa. Era l'anno delle Universiadi di Chengdu, in Cina, dove si è messa al collo 4 medaglie.

Per l’allieva di Fabrizio Clary anche il super primato personale e quaterna al Challenge Ginevra 2026 con i successi nei 50 dorso, nei 200 misti, nei 100 farfalla e ancora nei 200 farfalla di cui è bronzo continentale e primatista italiana in vasca corta. Un grande antipasto in vista degli Europei di agosto a Parigi.