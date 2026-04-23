Un’altra conferma per Cuneo Granda Volley: Ela Koulisiani resta con le Gatte

La società è lieta di annunciare che Ela Koulisiani, centrale ceca classe 2002, resterà a Cuneo anche nella stagione 2026-27. Secondo anno in Italia quindi per una delle sorprese più belle del campionato appena concluso dalle Gatte.

Ela ha iniziato in sordina nelle prime uscite stagionali, prima di ritagliarsi il proprio spazio nelle rotazioni delle Gatte. Da metà stagione in poi la centrale è stata infatti un fattore determinante per la conquista della salvezza e per il cammino nei Play Off di CEV Challenge Cup.

In regular season con la maglia di Cuneo Granda Volley la ceca ha collezionato 95 punti in 26 presenze, grazie a 63 attacchi vincenti, 9 ace e 23 muri, cambiando marcia nel finale di stagione, conquistando il premio di MVP nella vittoria finale contro Vallefoglia.

“Sono molto felice di continuare a Cuneo anche nella prossima stagione – ha commentato Ela Koulisiani – È stato un anno di alti, bassi e tanto lavoro, ma mi ha dato tanto. Non vedo l’ora di dimostrarlo nel prossimo campionato. Sono elettrizzata dall’idea di tornare con tanta voglia di spingere al massimo”.

“Siamo contenti che Ela Koulisani resti a Cuneo anche per la prossima stagione – hanno dichiarato i co-presidenti Bianco e Manini – È una giocatrice di livello che ha saputo ritagliarsi il giusto spazio con ottime prestazioni sul taraflex, andando sempre in crescendo”.