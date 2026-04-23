VOLLEY B1F / Mondovì riceve Parella con l'obiettivo di replicare il successo dell'andata

Scivola velocemente verso la fine il campionato di Serie B1 femminile di pallavolo e con esso la stagione di Mondovì Volley.

La formazione monregalese è chiamata, sabato 25 aprile alle 20.30 al Palamanera, al terzultimo appuntamento stagionale - penultimo in casa - ricevendo il Volley Parella Torino. La compagine torinese sta vivendo una stagione difficile e si trova al momento in penultima posizione in classifica, con 16 punti raccolti in 23 giornate.

La sfida in casa del “Puma” rappresenta dunque una delle ultime possibilità per recuperare una salvezza che al momento dista quattro punti. Parella è però ancora oltremodo combattivo, come dimostra la vittoria al tie-break nell’ultimo turno su Cagliari, che ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive. All’andata, in una sfida che vedeva contrapporsi due sestetti che si erano già affrontati prima della stagione, Mondovì si impose 3-1 in trasferta: dopo un avvio complicato con la conquista del primo set da parte delle padrone di casa, capitan Aliberti e compagne trovarono la rimonta vincente.

A trainare le compagne le prestazioni da 18 punti di Bergese e Bole. In casa rossoblu, la vittoria in casa di Bellusco ha dato nuova linfa alla rincorsa a Palau per il quinto posto in quello che è l’obiettivo di fine stagione. Il distacco dalle sarde è ora di sole due lunghezze, da limare nelle ultime tre uscite: il sorpasso alle galluresi è importante in quanto darebbe una posizione migliore al “Puma” nelle graduatorie post-stagionali.

A presentare la sfida in casa Mondovì Volley è la giovane palleggiatrice Beatrice Fissore: “Sabato affronteremo il Volley Parella in una partita che, nonostante la posizione in classifica delle avversarie, richiede grande attenzione e rispetto. Siamo arrivati alla terzultima giornata di campionato e ogni punto ha un peso specifico importante. Ci aspettiamo una gara combattuta: squadre in quella posizione lottano sempre con grande determinazione e senza nulla da perdere. Da parte nostra sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione, imporre il nostro ritmo di gioco e limitare gli errori. Giochiamo in casa e vogliamo sfruttare al massimo il supporto del nostro pubblico. L’obiettivo è dare continuità al nostro percorso e portare a casa un risultato positivo, affrontando la partita con serietà, intensità e spirito di squadra.”