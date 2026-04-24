Anna & Anna: il valore di scegliersi davvero

Non è questione di fortuna.

È questione di consapevolezza. Arriva un momento in cui smetti di cercare “qualcosa” e inizi a desiderare “qualcuno”.

Non più storie leggere, non più incontri che si consumano in fretta, ma un legame che abbia profondità, futuro. Sapere cosa si vuole in amore è un atto di maturità.

Significa riconoscere il proprio valore, il proprio tempo, e scegliere di condividerli solo con chi è pronto a fare lo stesso. Significa dire no alle avventure che non lasciano nulla, per dire sì a un progetto di vita.

Anna & Anna Agenzia per Single crede in questo tipo di scelta, ed è solo per persone che non hanno paura della parola “insieme”.

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Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Alessandro single, 38 anni

Alessandro, 38enne, classico bel ragazzo, alto, biondo, occhi celesti, barba curata, è fantasioso, simpatico, e sa come far sorridere una donna, crede fermamente nella famiglia e nell'amicizia, il destino non ha ancora voluto fargli incontrare la donna giusta, quella da sposare, e con cui avere figli, ma lui non demorde... dai! non essere timida, chiamalo, dai una mano al tuo e al suo futuro. Chiama al 3403848047

Carlo single, 47 anni

Carlo, bell'uomo, sorridenti occhi grigio-verdi, bruno, fisico atletico 47enne, semplice nei modi, vive solo, in compagnia di un bellissimo cane, è single, lavora, fa volontariato per il Pronto Soccorso, non ha avuto figli, lui pensa che il posto più bello del mondo è tra le braccia della donna che ama, ma finora non ha ancora trovato quelle braccia.....…Chiamalo al 3403848047

Giovanni single, 56 anni

Giovanni, uomo straordinariamente dolce, 56enne, romantico, grande senso di protezione e rispetto per la donna, ha l'hobby della fotografia, classico bell'uomo, alto brizzolato, occhi azzurri, divorziato da tempo, ha una figlia ormai indipendente, ora sarebbe pronto a conoscere una signora di cui innamorarsi con tutto sé stesso, perchè c’è solo una vera felicità nella vita, quella di amare e essere amati....Chiamalo al 3403848047

Matteo single, 64 anni

Matteo, ha un aspetto signorile, elegante, distinto, bel signore, 64enne, ora in pensione, vive di rendita, vedovo da tempo vive solo, ama le cose belle, colleziona opere d'arte, auto d'epoca, coltiva rose inglesi, gli piace viaggiare, il buon cibo e il buon vino, ma soprattutto la buona compagnia, vorrebbe con tutto il suo cuore incontrare una donna che abbia ancora voglia di provare forti emozioni , come l'amore, e vivere insieme a lui una bella vita agiata e serena... Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Sara single, 29 anni

Sara, bellissimi occhi verdi, fisico longilineo, lunghi capelli neri, nonostante sia laureata in medicina infermieristica, le piacciono le cose semplici come cucinare, stare con gli amici, e fare sport all'aria aperta, 29enne, non ha ancora trovato l'uomo giusto, a lei non importa l'età, ma di cui innamorarsi veramente, forse sei tu che leggi questo annuncio e come lei stai cercando una donna seria, affidabile, con cui costruire una famiglia. dai! chiamala, la tua vita potrebbe cambiare…Chiama al 3403848047!

Nadia single, 40 anni

Nadia, lei in un uomo apprezza la semplicità, e la gentilezza, è una donna dotata di grande spirito di umorismo, cucina divinamente, e sa come far stare bene un uomo, 40enne, piemontese, impiegata, non ha tanti grilli per la testa, è una stupenda donna con un nasino alla francese, due occhi di un profondo blu, e un carattere frizzante, allegro, vorrebbe conoscere un uomo serio, che al giorno d'oggi non è facile incontrare, con cui condividere la vita. …Chiama al 3403848047!

Annamaria single, 51 anni

Annamaria, bella signora, occhi celesti, castana, snella, 51enne, cuoca mensa asilo, purtroppo è rimasta vedova da giovane, ora che la figlia si è sposata, vive sola, le piace cucinare, coltivare il giardino, vorrebbe incontrare un bravo signore, semplice, non importa se più maturo, ma che come lei apprezzi la vita e la tranquillità... Chiama al 3403848047!

Caterina single, 62 anni

Caterina, 62enne, donna affabile, gentile, molto graziosa, grandi occhi azzurri, bionda, è vedova, casalinga, ora che anche i nipoti sono grandi, vive sola, in una casa in campagna, coltiva l'orto, ama giocare a bocce, pensionata, sarebbe disponibile anche a trasferirsi se incontrasse un signore a modo, beneducato, italiano, anche più maturo…. Chiama al 3403848047!

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ANNA & ANNA

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INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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