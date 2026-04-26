L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Costa Emanuele Art Jewelry di Villafalletto

Tra le realtà protagoniste della mostra di Confartigianato Cuneo “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, in programma negli spazi del Monastero della Stella a Saluzzo dal 24 aprile al 3 maggio 2026 nell’ambito di Start Saluzzo, figura anche il laboratorio orafo Costa Art Jewelry di Villafalletto.

Ogni gioiello creato dalle abili mani di Emanuele Costa è il risultato di un processo meticoloso, in cui l'abilità manuale dei maestri orafi si fonde con le tecnologie moderne più avanzate, come la stampa 3D e la progettazione con programmi specifici.

Le tecniche tradizionali come l'incastonatura a mano, l'incisione e la lavorazione del metallo, unite all’adozione di tecnologie innovative consente di esplorare nuove forme e design, offrendo ai clienti gioielli personalizzati che rispondono alle esigenze e ai gusti contemporanei.

Costa Art Jewelry si impegna a utilizzare materiali di altissima qualità, tra cui oro, argento, platino e pietre preziose selezionate con cura. La passione per l'arte orafa e l'attenzione ai dettagli, rendono il laboratorio un punto di riferimento per chi cerca pezzi di gioielleria unici e di grande valore artistico.

La mostra, promossa da Confartigianato Cuneo, si inserisce nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e celebrata il 15 aprile, in occasione della nascita di Leonardo da Vinci, simbolo del genio e del talento italiano. In tutta Italia, nelle giornate limitrofe, sono previsti numerosi eventi dedicati a valorizzare l’eccellenza produttiva del Paese.

La mostra nasce con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione dell’artigianato contemporaneo, proponendo una riflessione sul valore del “fare” e sul ruolo dell’artigiano nella società di oggi e di domani. Un percorso che intreccia tradizione, innovazione e identità territoriale, offrendo al pubblico una visione dinamica e attuale del comparto.

La rassegna si articola anche attorno al tema delle “parole dell’artigianato”, un lessico che diventa strumento di racconto e chiave di lettura del settore. Parole come cura, tempo, qualità, territorio, identità, futuro assumono una nuova centralità, contribuendo a definire un immaginario condiviso e a valorizzare il significato culturale e sociale dell’artigianato. Ogni parola diventa un punto di accesso a storie, esperienze e visioni, trasformando il percorso espositivo in un’esperienza immersiva e partecipata.

Un elemento distintivo della mostra è rappresentato dall’esperienza immersiva resa possibile grazie all’utilizzo di visori 3D a 360°, che consentiranno ai visitatori di entrare letteralmente dentro i luoghi dell’artigianato

Completerà il percorso l’organizzazione di “laboratori esperienziali”, momenti pratici e coinvolgenti che, trasmettono la passione per il “fare” e invitano a riscoprire la propria vocazione artigiana.

Sabato 25 aprile e sabato 2 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, in collaborazione con FabLab Cuneo, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare.

Sabato 2 maggio, dalle 16.00 alle 17.00, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato”, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme.

L’iniziata è realizzata con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Ingresso gratuito. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 25 e 26 aprile e dal 1° al 3 maggio, con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.

Info su mostra e laboratori: 0171 451101 / segreteria@confartcn.com

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