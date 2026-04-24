Guidi Car e il valore di un’assistenza che continua dopo l’acquisto

Nel mondo dell’auto, la qualità di un acquisto si misura soprattutto in ciò che accade dopo la consegna. È lì che si comprende il valore reale di un Gruppo capace di restare presente nel tempo, accompagnando il cliente tra manutenzione, consulenza e supporto tecnico.

I numeri di Guidi Car raccontano bene questa continuità: oltre 50 anni di storia, più di 15.000 vetture consegnate e 50.000 clienti soddisfatti, risultati che riflettono una relazione costruita ben oltre il momento della scelta iniziale.

Le radici di una continuità costruita nel tempo

La capacità di garantire assistenza nel lungo periodo nasce da una crescita aziendale che ha sempre messo al centro la solidità della struttura. Tutto prende forma nella Lucca degli anni Cinquanta, quando Guido Guidi avvia la sua prima attività multimarca in un mercato ancora in trasformazione.

Il 1969 segna una svolta importante con la nascita di Rauto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, scelta che consolida il legame con uno dei marchi più prestigiosi del settore. Dieci anni dopo, nel 1979, il passaggio a Guidi Car coincide con l’apertura della sede di via del Brennero, una struttura moderna che diventa rapidamente uno dei riferimenti più apprezzati in Toscana.

Negli anni successivi la crescita si sviluppa attraverso il rafforzamento del comparto tecnico, l’estensione verso Massa Carrara e La Spezia, l’integrazione di Volauto per il presidio Volkswagen, l’arrivo di Volvo, i nuovi investimenti su Chiesina Uzzanese, il centro Mercedes-Benz Certified di Viareggio e la fusione del 2023, che rende ancora più fluido il rapporto tra showroom, usato e service.

Dalla scelta del modello alla cura nel tempo

La qualità dell’assistenza nasce anche dalla varietà e dalla chiarezza della proposta. Chi cerca una soluzione premium può orientarsi verso Mercedes GLA, GLC nuova o Classe C, mentre il fronte Volkswagen offre alternative come Tiguan, Golf e Taigo per esigenze più trasversali. Sul versante Volvo, XC40, XC60 e XC90 permettono di ampliare ulteriormente il confronto per chi mette al centro comfort, sicurezza e sostenibilità.

La presenza di nuovo, km0, usato certificato e centro dedicato di Guamo consente di collegare immediatamente la scelta iniziale ai servizi successivi, senza interruzioni nel rapporto con il Gruppo.

Il valore dell’assistenza emerge negli anni

È soprattutto qui che il titolo trova il suo significato più pieno. Le sedi di Chiesina Uzzanese, Lucca, Massarosa, Massa-Carrara e La Spezia permettono di collegare showroom e officina in modo naturale, offrendo manutenzione programmata, officine autorizzate, ricambi originali, diagnosi tecnica, gestione flotte, noleggio e supporto post-vendita.

Più che un semplice reparto tecnico, l’assistenza diventa una forma di continuità della relazione: il cliente non deve ricominciare da capo, ma può contare su una struttura che conosce il veicolo, ne segue l’evoluzione e mantiene lo stesso livello di affidabilità nel tempo.

Una presenza che continua anche fuori dall’automotive

La continuità di Guidi Car si riflette anche nel rapporto con il territorio. Il sostegno ai percorsi di Play Therapy del Meyer contribuisce al benessere dei più piccoli in ambito ospedaliero, mentre la collaborazione con Talea porta avanti interventi di forestazione urbana che migliorano gli spazi condivisi. A questo si aggiunge la scelta di rendere le sedi più efficienti grazie all’impiego di impianti fotovoltaici.

Quando il vero valore è ciò che resta dopo la consegna

Il punto di forza non è soltanto l’ampiezza del listino o la qualità dei marchi rappresentati, ma la capacità di far durare il valore dell’acquisto negli anni successivi. È in questa continuità tra modello scelto, assistenza, territorio e relazione che Guidi Car continua a distinguersi come riferimento concreto nel panorama automotive.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.