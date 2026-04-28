A Cuneo c’è “Cantiere sicuro”: giovani, scuole e istituzioni insieme per la sicurezza [FOTO]

Oltre 300 ragazzi degli Istituti Superiori Percorso Cat della provincia di Cuneo, rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria stanno vivendo un momento di formazione e incontro in occasione di “Cantiere sicuro”, appuntamento organizzato da Formedil Cuneo allo Spazio Varco di Cuneo.

Dopo l’apertura dei lavori da parte della presidente Formedil Cuneo Elena Lovera, del vicepresidente Nicola Gagino, della direttrice Laura Blua, si è svolto il “Cantiere Sicuro Quiz”, format accattivante che ha messo alla prova le conoscenze tecniche e sulla normativa di sicurezza nei cantieri dei ragazzi.

Sono seguiti i saluti della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e di tutti i rappresentanti delle sigle sindacali, dell’Ance, dell’Anaepa Confartigianato e di altre associazioni.

L’incontro è proseguito con un momento di formazione tenuto dal dottor Marco Ferro, che ha sottolineato l’importanza dell’attenzione, della concentrazione e delle decisioni da prendere per tenere comportamenti sicuri sul posto di lavoro, mentre a seguire si sono tenute le premiazioni del concorso “Progettare e costruire in sicurezza” e del “Cantiere Sicuro Quiz”.

Il pomeriggio proseguirà con incontri e tavole rotonde per professionisti, sempre nella celebrazione della “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute nel Lavoro”.

L’importante kermesse voluta da Formedil Cuneo coinvolgerà anche la città con interviste outdoor e incontri in piazza Galimberti per la condivisione di temi che riguardano tutti noi.