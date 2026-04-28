Preparare il guardaroba all'estate: cosa devi fare

Per molti rappresenta una vera e propria fonte di stress, ma con il giusto approccio e un po' di metodo, questa operazione può trasformarsi in un'ottima occasione per fare ordine non solo nei propri spazi, ma anche nel proprio stile. Un armadio ben organizzato permette di trovare subito ciò che serve, risparmiando tempo prezioso ogni mattina.

Svuotare e pulire l'armadio

Il primo passo fondamentale, prima ancora di maneggiare i vestiti, è svuotare completamente ogni anta, cassetto e ripiano. Questo è il momento perfetto per dedicarsi a un'accurata pulizia delle superfici interne dell'armadio, utilizzando un panno in microfibra umido e un detergente neutro o una soluzione di acqua e aceto. Rimuovere la polvere accumulata durante l'inverno è essenziale per accogliere i capi freschi in un ambiente igienizzato.

Organizzare i capi estivi

Una volta che l'armadio è pulito e asciutto, è il momento di tirare fuori le scatole con l'abbigliamento estivo. Prima di riporre tutto sui ripiani o sulle grucce, è buona norma passare in rassegna ogni singolo indumento. Prova i capi di cui sei insicuro e valuta onestamente cosa indosserai davvero nei mesi a venire: se un abito non ti sta più bene o non incontra più i tuoi gusti, prendi in considerazione l'idea di donarlo o venderlo.

La cura dei tessuti leggeri e traspiranti

La moda estiva è un tripudio di tessuti naturali, leggeri e confortevoli, pensati per far respirare la pelle anche nelle giornate più afose. Il cotone, la seta e, soprattutto, il lino sono i grandi protagonisti di questa stagione. Il lino, in particolare, è amatissimo per la sua freschezza e la sua raffinata naturalezza, ma è spesso accompagnato dal timore che possa restringersi o rovinarsi durante le operazioni di lavaggio domestico. In realtà, trattare questi indumenti senza fare danni è semplicissimo se si conoscono le giuste procedure. Per imparare i trucchi su come impostare temperature, centrifuga e detersivi ideali per preservare la bellezza di questo filato, ti consigliamo di leggere questo contenuto sul blog di AEG, una guida pratica e dettagliata dedicata proprio a come lavare e curare i capi in lino in lavatrice ottenendo risultati impeccabili.

Preparare e riporre i capi invernali

Mentre fai spazio ai tessuti leggeri, devi occuparti di maglioni, cappotti e pantaloni pesanti. La regola d'oro del cambio di stagione è non riporre mai, per nessun motivo, abiti sporchi o già indossati. Anche una piccola macchia invisibile o una traccia di sudore, rimanendo chiusa in una scatola per mesi, potrebbe ingiallire irrimediabilmente il tessuto e attirare le temutissime tarme. Lavare tutto accuratamente o portare i cappotti in lavanderia è un passaggio obbligato.

Soluzioni salvaspazio intelligenti

Per ottimizzare lo spazio, specialmente se hai a disposizione armadiature ridotte, i sacchi sottovuoto rappresentano un alleato formidabile per i capi molto voluminosi, come i piumini da letto o le giacche a vento. Per i maglioni di lana o in cachemire, invece, è preferibile utilizzare scatole in tessuto traspirante, in modo da evitare che le fibre si schiaccino e perdano la loro naturale morbidezza.

Un tocco di freschezza finale

A lavoro concluso, quando magliette a maniche corte, vestitini leggeri e bermuda sono perfettamente piegati o appesi, non resta che aggiungere il tocco finale. Posizionare dei sacchetti profumati all'interno dell'armadio e dei cassetti aiuterà a mantenere una prolungata sensazione di pulito. Lavanda, legno di cedro, chiodi di garofano o agrumi non solo regalano un profumo delizioso alla biancheria ogni volta che si aprono le ante, ma fungono anche da eccellenti repellenti naturali contro gli insetti, proteggendo i tuoi tessuti fino al prossimo cambio di stagione.















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