Circolazione ferroviaria della Torino -Savona sospesa a Lingotto per accertamenti sulla linea

La circolazione ferroviaria della Torino - Savona è sospesa dalle 9.30 alla stazione di Torino Lingotto per accertamenti dell'autorità giudiziaria.



A seguito di un urto registrato dal treno regionale Pinerolo-Chivasso sono in corso accertamenti sulla tratta. Al momento, però, non risultano ancora esiti dalle ricerche.



L'avviso è stato emesso da Trenitalia, che nel frattempo ha riattivato la circolazione sulla linea Torino-Genova.



Numerosi i treni regionali cancellati o che hanno subito e che subiranno ritardi. In alcuni casi potranno anche subire variazioni di percorso.



Il treno IC 511 Torino Porta Nuova (10:20) - Salerno (21:24) è previsto in partenza con 70 minuti di ritardo.



Programma dei provvedimenti dei treni del Regionale

Per conoscere l'andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di interesse si può accedere a Cerca Treno.